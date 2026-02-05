Запланована подія 2

OpenAI представила Frontier — платформу для масштабування ШІ-агентів у бізнесі

OpenAI
OpenAI представила Frontier

OpenAI представила Frontier — нову платформу для створення, розгортання та управління агентами штучного інтелекту для бізнесу. Рішення покликане допомогти підприємствам масштабувати використання ШІ та залучати агентів до виконання реальної операційної роботи в межах усієї організації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на OpenAI.

За даними OpenAI, 75% працівників підприємств заявляють, що ШІ дозволив їм виконувати завдання, які раніше були недоступними, причому ефект відчувається не лише в технічних командах, а в усіх підрозділах. За останні роки OpenAI спостерігала такі результати у понад 1 мільйона підприємств.

Серед практичних прикладів:

  • у великого промислового виробника агенти скоротили процес оптимізації виробництва з шести тижнів до одного дня;
  • глобальна інвестиційна компанія завдяки агентам звільнила понад 90% часу команди продажів для роботи з клієнтами;
  • енергетична компанія збільшила обсяги виробництва на до 5%, що принесло понад $1 млрд додаткових доходів.

В OpenAI зазначають, що головною перепоною для масштабування ШІ в бізнесі є не можливості моделей, а фрагментованість систем і складність управління агентами, які часто працюють ізольовано та без спільного контексту.

Що таке Frontier

Frontier — це платформа, яка надає агентам штучного інтелекту ті самі "робочі навички", що й людям: спільний бізнес-контекст, адаптацію, навчання через зворотний зв’язок, а також чіткі дозволи та межі відповідальності.

Платформа:

  • об’єднує дані з CRM, внутрішніх систем, сховищ і бізнес-додатків у єдиний семантичний контекст;
  • дозволяє агентам планувати дії, працювати з файлами, виконувати код і використовувати інструменти в безпечному середовищі;
  • підтримує роботу в локальних, хмарних та середовищах OpenAI без потреби змінювати наявну ІТ-архітектуру;
  • забезпечує навчання агентів на основі оцінки результатів і зворотного зв’язку;
  • передбачає корпоративні механізми безпеки, ідентифікації та контролю доступів.

Агенти, створені або інтегровані через Frontier, можуть працювати в різних інтерфейсах — від ChatGPT і внутрішніх робочих процесів до наявних бізнес-додатків.

Перші користувачі

Серед компаній, які вже впроваджують Frontier, — HP, Oracle, Thermo Fisher Scientific, Uber та State Farm. Також підхід Frontier вже тестують клієнти OpenAI, зокрема BBVA, Cisco та T-Mobile, для реалізації складних і критично важливих ШІ-проєктів.

У OpenAI наголошують, що Frontier має допомогти компаніям подолати розрив між потенціалом штучного інтелекту та його фактичним впровадженням у бізнес-процеси, оскільки конкуренція між ранніми лідерами та рештою ринку стрімко зростає.

Також OpenAI випустила новий інструмент – ChatGPT Translate. Хоча користувачі вже давно використовували основний чат-бот для перекладу, цей окремий сервіс позиціонується як прямий і небезпечний конкурент для Google Translate.

Автор:
Тетяна Гойденко