ChatGPT, браузер и Codex объединят: OpenAI выпустит суперприложение

Новое суперприложение заменит разрозненные сервисы / Depositphotos

Компания OpenAI официально подтвердила намерения объединить свои ключевые продукты в единое суперприложение для рабочего стола. Новое приложение интегрирует возможности веб-браузера, популярного чат-бота ChatGPT и инструмента для кодирования Codex.

Ожидается, что объединение нескольких продуктов поможет оптимизировать пользовательский опыт и сосредоточить ресурсы на одном проекте.

Руководить разработкой будет Фиджи Симо, генеральный директор OpenAI по приложениям, при непосредственной поддержке президента компании Грега Брокмана.

Она отметила, что для OpenAI сейчас критически важно избегать отвлекающих факторов и сосредоточиться на наиболее востребованных функциях, уже продемонстрировавших свою эффективность.

Во время встречи с сотрудниками она отметила необходимость агрессивной ориентировки на высокопроизводительные варианты использования технологий. Такой подход поможет компании сохранить лидерство в условиях жесткой конкуренции со стороны Google и Anthropic.

Усилия консолидации продуктов появились на фоне подготовки OpenAI к потенциальному выходу на публичный рынок (IPO), который может состояться уже до конца этого года.

Привлечение Фиджи Симо, бывшей главы Instacart, стало знаковым шагом для усиления продуктовой ориентации стартапа.

С момента запуска ChatGPT в 2022 году компания превратилась в одну из самых быстрорастущих структур в мире.

Теперь OpenAI стремится превратить набор разрозненных интерфейсов в цельную экосистему, что обеспечит стабильное развитие бизнеса перед выходом на биржу.

Напомним, OpenAI выпустила новый инструмент – ChatGPT Translate. Хотя пользователи уже давно использовали основной чат-бот для перевода, этот отдельный сервис позиционируется как прямой и опасный конкурент Google Translate.

Автор:
Татьяна Бессараб