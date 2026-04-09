Разработчик ChatGPT приостанавливает сотрудничество с Nvidia над британским проектом Stargate

OpenAI останавливает проект Stargate в Великобритании / Depositphotos

Компания OpenAI, являющаяся разработчиком ChatGPT, официально объявила об остановке планов по развертыванию своей вычислительной инфраструктуры Stargate на территории Великобритании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Основными факторами, повлиявшими на это решение, стали чрезмерная стоимость электроэнергии в регионе и сложная регуляторная среда.

В настоящее время у страны есть одни из самых высоких энергетических тарифов в Европе, что создает критические препятствия для функционирования масштабных центров обработки данных.

Несмотря на текущую паузу, руководство OpenAI подчеркивает большой потенциал британского рынка для развития искусственного интеллекта.

В заявлении компании отмечено, что исследования в рамках проекта Stargate UK будут продолжаться. Возврат к активной фазе инвестиций состоится только при создании благоприятных экономических обстоятельств, в частности снижение затрат на энергообеспечение и внедрение понятных законодательных норм для отрасли ИИ.

О Stargate

Stargate был анонсирован в сентябре прошлого года как часть широкой волны инвестиций американских технологических корпораций.

Для действующего правительства Британии развитие ИИ-инфраструктуры является ключевым элементом стратегии экономического роста.

Проект предполагал тесное сотрудничество с Nvidia Corp. и британским разработчиком Nscale, однако точные объемы запланированных капиталовложений оставались неразглашенными.

Приостановка строительства инфраструктуры не означает полного выхода OpenAI с рынка Великобритании. Компания подтвердила намерение продолжать диалог с правительством по предоставлению доступа к ChatGPT и другим сервисам для нужд государственных служб.  

Напомним, OpenAI выпустила новый инструмент – ChatGPT Translate. Хотя пользователи уже давно использовали основной чат-бот для перевода, этот отдельный сервис позиционируется как прямой и опасный конкурент Google Translate.

Автор:
Татьяна Бессараб