США розслідують контрабанду чипів Nvidia через Тайланд

Nvidia
США розслідують контрабанду чипів Nvidia через Тайланд / Unsplash

Американська прокуратура перевіряє діяльність тайської компанії OBON Corp. через підозри у незаконному переправленні серверів Super Micro із передовими чипами Nvidia до Китаю. Слідство припускає, що одним із кінцевих замовників обладнання, яке потрапило під санкції США, міг бути технологічний гігант Alibaba Group.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із ходом справи, через тайського посередника було реалізовано серверів на суму близько $2,5 млрд. Ця ситуація вже викликала занепокоєння у Вашингтоні щодо ефективності контролю за експортом технологій до країн Південно-Східної Азії.

Що відомо про розслідування та позиції сторін

У межах справи, відкритої цього року, прокурори описують схему, за якою напівпровідники для ШІ потрапляли до Китаю в обхід чинних торговельних правил. Хоча офіційні назви у березневому обвинувальному акті не розголошуються, журналісти ідентифікували ключових учасників за описом діяльності.

Реакція учасників ринку та офіційних осіб:

  • Alibaba: компанія офіційно заперечує будь-які ділові відносини з Super Micro чи OBON та стверджує, що не використовує заборонені чипи у своїх дата-центрах.
  • Nvidia: представники виробника заявили, що вимагають від партнерів суворого дотримання законів і співпрацюють з урядом США для запобігання нелегальному реекспорту.
  • Політичний аспект: компанія OBON пов’язана з державними ШІ-проєктами Таїланду, а її колишній керівник є родичем впливових тайських політиків, що додає справі геополітичної ваги.

Через виявлену схему американські посадовці знову заговорили про можливість запровадження додаткових обмежень на продаж чипів до Таїланду. Наразі Міністерство торгівлі США та прокуратура продовжують вивчати, як саме сучасне обладнання опинилося в руках китайських компаній попри заборони.

Нагадаємо, Nvidia готує $20 мільярдів для інвестицій у розробника ChatGPT. Ця сума може стати частиною великого раунду фінансування OpenAI, що зміцнить зв’язки між виробником заліза та лідером у сфері штучного інтелекту на тлі глобальних змін ринку. 

Автор:
Максим Кольц