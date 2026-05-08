США расследуют контрабанду чипов Nvidia через Тайланд

Американская прокуратура проверяет деятельность тайской компании OBON Corp. из-за подозрений в незаконной переправке серверов Super Micro с передовыми чипами Nvidia в Китай. Следствие предполагает, что одним из конечных заказчиков попавшего под санкции США оборудования мог быть технологический гигант Alibaba Group.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, знакомых с ходом дела, через тайского посредника было реализовано серверов на сумму около $2,5 млрд. Эта ситуация уже вызвала обеспокоенность в Вашингтоне по поводу эффективности контроля за экспортом технологий в страны Юго-Восточной Азии.

Что известно о расследовании и позициях сторон

В рамках дела, открытого в этом году, прокуроры описывают схему, согласно которой полупроводники для ИИ попадали в Китай в обход действующих торговых правил. Хотя официальные названия в мартовском обвинительном акте не разглашаются, журналисты идентифицировали ключевых участников по описанию деятельности.

Реакция участников рынка и официальных лиц:

Alibaba: компания официально отрицает какие-либо деловые отношения с Super Micro или OBON и утверждает, что не использует запрещенные чипы в своих дата-центрах.

Nvidia: представители производителя заявили, что требуют от партнеров строгого соблюдения законов и сотрудничают с правительством США для предотвращения нелегального реэкспорта.

Политический аспект: компания OBON связана с государственными ИИ-проектами Таиланда, а ее бывший руководитель является родственником влиятельных тайских политиков, что придает делу геополитический вес.

Из-за выявленной схемы американские чиновники вновь заговорили о возможности введения дополнительных ограничений на продажу чипов в Таиланд. Министерство торговли США и прокуратура продолжают изучать, как именно современное оборудование оказалось в руках китайских компаний, несмотря на запреты.

