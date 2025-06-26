Мобильные операторы договорились не поднимать тарифы в роуминге для украинцев в ЕС до конца года

Украинские и европейские мобильные операторы согласились продлить до конца 2025 года действие договоренности, что позволяет украинцам пользоваться роумингом в ЕС по сниженным тарифам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК), передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это особенно важно для миллионов украинцев, вынужденно находящихся за границей из-за полномасштабной войны.

Текущее действие заявления завершается 9 июля 2025 года, и сейчас идет совместная работа НКЭК, Еврокомиссии и мобильных операторов для ее пролонгации до 31 декабря 2025 года.

Это позволит избежать роста стоимости мобильных услуг в роуминге до того момента, когда Украина полностью присоединится к европейскому роуминговому пространству Roam like at home с 1 января 2026 года.

В НКЭК сообщают, что украинские операторы уже подтвердили готовность к пролонгации. Европейская сторона также выразила предварительную готовность продлить договоренности о тарифах с июля по конец декабря 2025 года.

В регуляторе объясняют, что тарифы формируются с учетом себестоимости услуг и особенностей национальных рынков, поэтому сохранение текущих договоренностей является ключевым для защиты потребителей.

Инициатива действует с 2022 года благодаря договоренностям между украинскими и европейскими операторами, впервые оформленными в виде Совместного заявления.

Напомним, Еврокомиссия предложила интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с января 2026 года. Это означает, что украинцы смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом со своих украинских номеров в 27 странах ЕС без дополнительной платы.

Таким образом, Украина станет первой страной за пределами ЕС, граждане которой не будут платить за роуминг.