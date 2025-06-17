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Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с 2026 года: Еврокомиссия сделала предложение

роуминг
Украина фактически присоединится к зоне ЕС "Роуминг как дома"

Еврокомиссия предложила интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с января 2026 года. Это означает, что украинцы смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом со своих украинских номеров в 27 странах ЕС без дополнительной платы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на коммюнике Еврокомиссии.

"Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС, а также в своей родной стране. Вот почему мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную приверженность поддержке Украины и ее граждан", — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляен

Аналогичные преимущества будут распространяться и на европейцев, путешествующих в Украину.

В Брюсселе объяснили, что роуминг станет первой областью, где ЕС распространит режим своего внутреннего рынка на Украину. На практике это означает, что как украинцы, путешествуя в ЕС, так и европейцы, находясь в Украине, не будут платить дополнительные сборы за роуминг. Все мобильные услуги – звонки, SMS и интернет – будут тарифицироваться по внутренним ценам.

В настоящее время Еврокомиссия направила принятое им предложение в Совет ЕС для одобрения. Согласно ей, Украина фактически присоединится к зоне ЕС "Роуминг как дома" 1 января 2026 года.

Путь к единой зоне роуминга

Напомним, в апреле парламент принял законопроект №12150, который открывает Украине возможность присоединиться к единой зоне роуминга с ЕС. Это важный шаг к упрощению связи между украинскими и европейскими операторами.

Позже, 2 июня, президент Владимир Зеленский   подписал закон, открывающий путь к присоединению Украины к единому европейскому пространству роуминга.

6 июня 2025 Украина официально завершила выполнение всех необходимых обязательств для присоединения к единой роуминговой зоне Европейского Союза "Роуминг как дома".

Автор:
Татьяна Бессараб