Україна може долучиться до роумінгової зони ЄС з 2026 року: Єврокомісія зробила пропозицію

Єврокомісія запропонувала інтегрувати Україну в зону роумінгу ЄС вже з січня 2026 року. Це означатиме, що українці зможуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом зі своїх українських номерів у 27 країнах ЄС без додаткової плати.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на комюніке Єврокомісії.

"Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв'язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні. Ось чому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової сім'ї. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну прихильність підтримці України та її громадян", - заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Аналогічні переваги поширюватимуться і на європейців, які подорожуватимуть до України.

У Брюсселі пояснили, що роумінг стане першою сферою, де ЄС поширить режим свого внутрішнього ринку на Україну. На практиці це означатиме, що як українці, подорожуючи до ЄС, так і європейці, перебуваючи в Україні, не сплачуватимуть додаткових зборів за роумінг. Усі мобільні послуги – дзвінки, SMS та інтернет – будуть тарифікуватися за внутрішніми цінами.

Наразі Єврокомісія направила ухвалену нею пропозицію до Ради ЄС для схвалення. Згідно з нею, Україна фактично приєднається до зони ЄС "Роумінг як вдома" 1 січня 2026 року.

Шлях до єдиної зони роумінгу

Нагадаємо, у квітні парламент ухвалив законопроєкт №12150, який відкриває Україні можливість приєднатися до єдиної зони роумінгу з ЄС. Це важливий крок до спрощення зв’язку між українськими та європейськими операторами.

Пізніше, 2 червня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до приєднання України до єдиного європейського простору роумінгу.

6 червня 2025 року Україна офіційно завершила виконання всіх необхідних зобов’язань для приєднання до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу “Роумінг як вдома”.