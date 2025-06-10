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Роумінг як вдома: Україна виконує зобов’язання для входження в єдину зону ЄС

роумінг, ЄС
Україна відкриває двері до роумінгу з ЄС

6 червня 2025 року Україна офіційно завершила виконання всіх необхідних зобов’язань для приєднання до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу “Роумінг як вдома”. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК).

"Роумінг як вдома" 

Європейська Комісія отримала нотифікацію та закон, підписаний президентом України, який закріплює імплементацію європейського законодавства в сфері електронних комунікацій, відкриваючи нові можливості для українських користувачів мобільного зв’язку в країнах ЄС.

Цей крок відкриває шлях до включення України до європейського роумінгового простору вже цьогоріч і може фактично запрацювати у 2026 році.

"Цей процес є важливим досягненням на євроінтеграційному шляху нашої держави, адже це - вперше, коли внутрішня політики Європейського Союзу щодо RLAH буде розширена на країну, яка не є членом ЄС та ЄЕЗ", - наголошує пресслужба.

І цією першою країною стане саме Україна.

Вже найближчим часом Європейська Комісія фіналізує оцінку прийнятого українського законодавства на його відповідність праву ЄС в частині роумінгу та у разі позитивної оцінки ініціює ухвалення рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для RLAH між Україною та ЄС.

Шлях до єдиної зони роумінгу

Нагадаємо, у квітні парламент ухвалив законопроєкт №12150, який відкриває Україні можливість приєднатися до єдиної зони роумінгу з ЄС. Це важливий крок до спрощення зв’язку між українськими та європейськими операторами.

Пізніше, 2 червня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до приєднання України до єдиного європейського простору роумінгу.

Автор:
Ольга Опенько