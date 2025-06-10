Роуминг как дома: Украина выполняет обязательства по вступлению в единую зону ЕС

6 июня 2025 Украина официально завершила выполнение всех необходимых обязательств для присоединения к единой роуминговой зоне Европейского Союза "Роуминг как дома".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЕК).

"Роуминг как дома"

Европейская Комиссия получила нотификацию и закон, подписанный президентом Украины, закрепляющий имплементацию европейского законодательства в сфере электронных коммуникаций, открывая новые возможности для украинских пользователей мобильной связи в странах ЕС.

Этот шаг открывает путь к включению Украины в европейское роуминговое пространство уже в этом году и может фактически заработать в 2026 году.

"Этот процесс является важным достижением на евроинтеграционном пути нашего государства, ведь это — впервые, когда внутренняя политика Европейского Союза по RLAH будет расширена на страну, которая не является членом ЕС и ЕЭС", — отмечает прессслужба.

И этой первой страной станет именно Украина.

Уже в ближайшее время Европейская Комиссия финализует оценку принятого украинского законодательства на соответствие праву ЕС в части роуминга и в случае положительной оценки инициирует принятие решения о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для RLAH между Украиной и ЕС.

Путь к единой зоне роуминга

Напомним, в апреле парламент принял законопроект №12150, который открывает Украине возможность присоединиться к единой зоне роуминга с ЕС. Это важный шаг к упрощению связи между украинскими и европейскими операторами.

Позже, 2 июня, президент Владимир Зеленский подписал закон, открывающий путь к присоединению Украины к единому европейскому пространству роуминга.