Зеленский подписал закон, который приближает Украину к единому роумингу с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон, открывающий путь к присоединению Украины к единому европейскому пространству роуминга.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

После вступления в силу и положительного решения со стороны Евросоюза, украинские абоненты смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах ЕС по внутренним тарифам без дополнительных сборов — по принципу Roam like at Home (RLAH).

В то же время, граждане ЕС получат аналогичные условия во время пребывания в Украине.

Это потенциальное присоединение к единому роуминговому пространству станет первым случаем, когда в RLAH присоединится страна, не являющаяся членом Евросоюза. Таким образом, Украина в очередной раз подтверждает свой статус цифрового партнера ЕС и стратегического участника европейского телеком-рынка.

Следующий шаг — ожидание официальной оценки и согласования со стороны европейских институций, которое позволит окончательно запустить взаимную отмену роуминговых надбавок.

Напомним, в апреле парламент принял законопроект №12150, открывающий Украине возможность присоединиться к единой зоне роуминга с ЕС. Это важный шаг по упрощению связи между украинскими и европейскими операторами.