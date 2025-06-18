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Как украинцы оценивают качество мобильной связи и интернета — исследование ПРООН

девушка, смартфон, парк, деревья
91% украинцев удовлетворены качеством мобильной связи и интернета. / Freepik

Программа развития ООН – ПРООН – по заказу Министерства цифровой трансформации Украины провела всеукраинское социологическое исследование качества мобильной связи и доступа к интернету. В опросе исследовали, как украинцы пользуются мобильной связью и домашним интернетом, насколько удовлетворены качеством услуг и какими барьерами сталкиваются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование ПРООН.

"Стабильная связь и интернет — критическая потребность каждого украинца как в тылу, так и на фронте. Нам важно знать реальную ситуацию со связью, поэтому вместе с ПРООН провели опрос, чтобы проанализировать главные вызовы и преодолеть их совместно с операторами и провайдерами", — рассказали в Минцифре.

Среди результатов:

  • 91% — удовлетворены качеством мобильного интернета;
  • 89% — удовлетворены качеством мобильной связи;
  • 96% — удовлетворены качеством фиксированного интернета;
  • 83% украинцев не знают, по какой технологии у них работает фиксированный интернет дома.

Кроме того, во время веерных отключений электроэнергии 37% пользователей отметили улучшение качества мобильной связи (14% – существенное, 23% – умеренное), тогда как 9% сообщили об ухудшении. Для 51% респондентов ситуация не изменилась по сравнению с предыдущими отключениями.

Качество мобильной связи и интернета во время поездок по области/стране пользователи оценивают посредственно (средняя оценка 3 балла по 5-балльной шкале, где 1 – очень плохое, а 5 – отличное). Доли довольных и недовольных пользователей одинаковы – 26%, еще 48% оценили качество как "удовлетворительное".

Фото 2 — Как украинцы оценивают качество мобильной связи и интернета — исследование ПРООН
Фото 3 — Как украинцы оценивают качество мобильной связи и интернета — исследование ПРООН
Фото 4 — Как украинцы оценивают качество мобильной связи и интернета — исследование ПРООН
Фото 5 — Как украинцы оценивают качество мобильной связи и интернета — исследование ПРООН

Также среди опрошенных о национальном роуминге знают 43% пользователей мобильной связи. Наиболее осведомлены респонденты трудоспособного возраста (52% молодежи, 48% человек 36-59 г., против 28% человек 60+ лет); а также жители городов (46% против 37% в селах).

"Результаты исследования — не просто сухие цифры, а реальный фидбек украинцев. Мы проанализировали данные, определили проблемы и достижения и на их основе формируем приоритеты работы вместе с рынком. В фокусе — сделать связь стабильной в селах, на дорогах и в пострадавших от войны регионах", — отметили в ведомстве.

Напомним, Еврокомиссия предложила интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с января 2026 года. Это означает, что украинцы смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом со своих украинских номеров в 27 странах ЕС без дополнительной платы.

Автор:
Татьяна Ковальчук