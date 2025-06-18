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Як українці оціюють якість мобільного зв’язку та інтернету — дослідження ПРООН

дівчина, смартфон, парк, дерева
91% українців задоволені якістю мобільного зв’язку та інтернету. / Freepik

Програма розвитку ООН — ПРООН — на замовлення Міністерства цифрової трансформації України провела всеукраїнське соціологічне дослідження якості мобільного зв’язку та доступу до інтернету. В опитуванні дослідили, як українці користуються мобільним зв’язком і домашнім інтернетом, наскільки задоволені якістю послуг, а також з якими бар’єрами стикаються.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження ПРООН.

"Стабільний звʼязок та інтернет — критична потреба кожного українця як у тилу, так і на фронті. Нам важливо знати реальну ситуацію зі звʼязком, тому разом з ПРООН провели опитування, щоб проаналізувати головні виклики та подолати їх спільно з операторами і провайдерами", — розповіли у Мінцифри.

Серед результатів:

  • 91% — задоволені якістю мобільного інтернету; 
  • 89% — задоволені якістю мобільного звʼязку; 
  • 96% — задоволені якістю фіксованого інтернету; 
  • 83% українців не знають, за якою технологією в них працює фіксований інтернет удома.

Крім того, під час віялових відключень електроенергії 37% користувачів відзначили покращення якості мобільного зв’язку (14% – суттєве, 23% – помірне), тоді як 9% повідомили про погіршення. Для 51% респондентів ситуація не змінилась у порівнянні з попередніми періодами відключень.

Якість мобільного зв’язку та інтернету під час поїздок областю / країною користувачі оцінюють посередньо (середня оцінка 3 бали за 5-бальною шкалою, де 1 – дуже погана, а 5 – відмінна). Частки задоволених і незадоволених користувачів однакові – 26%, ще 48% оцінили якість як "задовільну".

Фото 2 — Як українці оціюють якість мобільного зв’язку та інтернету — дослідження ПРООН
Фото 3 — Як українці оціюють якість мобільного зв’язку та інтернету — дослідження ПРООН
Фото 4 — Як українці оціюють якість мобільного зв’язку та інтернету — дослідження ПРООН
Фото 5 — Як українці оціюють якість мобільного зв’язку та інтернету — дослідження ПРООН

Також серед опитаних про національний роумінг знають 43% користувачів мобільного зв’язку. Найбільш обізнаними є респонденти працездатного віку (52% молоді, 48% осіб 36-59 р., проти 28% осіб 60+ років); а також мешканці міст (46%, проти 37% у селах).

"Результати дослідження — не просто сухі цифри, а реальний фідбек українців. Ми проаналізували дані, визначили проблеми та досягнення й на їх основі формуємо пріоритети роботи разом з ринком. У фокусі — зробити звʼязок стабільним у селах, на дорогах і в регіонах, які постраждали від війни", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала інтегрувати Україну в зону роумінгу ЄС вже з січня 2026 року. Це означатиме, що українці зможуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом зі своїх українських номерів у 27 країнах ЄС без додаткової плати.

Автор:
Тетяна Ковальчук