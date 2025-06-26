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Мобільні оператори домовилися не піднімати тарифи в роумінгу для українців у ЄС до кінця року

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Мобільні оператори України та ЄС домовилися не піднімати тарифи в роумінгу до кінця року / Depositphotos

Українські та європейські мобільні оператори погодились продовжити до кінця 2025 року дію домовленості, що дає змогу українцям користуватися роумінгом у ЄС за зниженими тарифами.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це особливо важливо для мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном через повномасштабну війну.

Поточна дія заяви завершується 9 липня 2025 року, і зараз триває спільна робота НКЕК, Єврокомісії та мобільних операторів для її пролонгації до 31 грудня 2025 року.

Це дасть змогу уникнути зростання вартості мобільних послуг у роумінгу до моменту, коли Україна повністю приєднається до європейського роумінгового простору Roam like at home з 1 січня 2026 року.

В НКЕК повідомляють, що українські оператори вже підтвердили свою готовність до пролонгації. Європейська сторона також висловила попередню готовність продовжити домовленості про тарифи з липня до кінця грудня 2025 року.

У регуляторі пояснюють, що тарифи формуються з урахуванням собівартості послуг та особливостей національних ринків, тому збереження поточних домовленостей є ключовим для захисту споживачів.

Ініціатива діє з 2022 року завдяки домовленостям між українськими та європейськими операторами, які вперше були оформлені у вигляді Спільної заяви.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала інтегрувати Україну в зону роумінгу ЄС вже з січня 2026 року. Це означатиме, що українці зможуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом зі своїх українських номерів у 27 країнах ЄС без додаткової плати.

Таким чином Україна стане першою країною за межами ЄС, громадяни якої не сплачуватимуть за роумінг.

Автор:
Світлана Манько