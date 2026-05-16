Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1543 добу повномасштабної війни становлять 1 347 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 травня втратила:

особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб, танків – 11 937 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.

артилерійських систем – 42 133 (+48) од.

РСЗВ – 1 788 (+0) од.

засоби ППО – 1 381 (+2) од.

літаків – 436 (+1) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 397 (+9) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.

крилаті ракети – 4 626 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 96 793 (+253) од.

спеціальна техніка – 4 191 (+7) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

