Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

Триває 1543-й день повномасштабної війни в Україні.
Триває 1543-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1543-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  263 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9153 дрони-камікадзе та здійснив 3027 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода та в Чернігівській області - Карповичі.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА, один склад та ще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБ, здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районах Стариці, Лиману, Синельникового та Вовчанських Хуторів.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував в бік Кіндрашівки та Радьківки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Ямпіль, Новий Мир, Озерне та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману, Діброви.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував у бік Рай-Олександрівки та в районі Закітного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького, Миколайпілля.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз в бік Добропілля.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 33 атаки в районах Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Криничного.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Оріхівському напрямку штурмові дії окупантів не зафіксовані.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки - в бік Антонівки та острова Білогрудий.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко