Карта боевых действий в Украине на 16 мая 2026 года

Продолжается 1543-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 мая 2026 г.

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 263 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет и 89 авиационных ударов, сбросив 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9153 дрона-камикадзе и осуществил 3027 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области - Свободная Слобода и в Черниговской области - Карповичи.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления БПЛА, один состав и еще один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара с применением восьми КАБ, совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Избицкого, Терновой, Нововасиловки и в районах Старицы, Лимана, Синельниково и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Кондрашовки и Радьковки.

В Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Ставки, Заречное, Ямполь, Новый Мир, Озерное и в сторону Новосергеевки, Дружелюбовки, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник четыре раза штурмовал в сторону Рай-Александровки и в районе Закотного.

На Краматорском направлении атаки оккпантрв не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Софиевка, Вольное, Степановка, Торецкое, Иванополье и в сторону Константиновки, Новопавловки, Белицкого, Николайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Уютное, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал, Анновка и Молодецкое.

На Александровском направлении противник атаковал один раз в сторону Доброполья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 33 атаки в районах Прилук, Волшебного, Гуляйпольского, Рыбного и в сторону Доброполья, Согласия, Нового Запорожья, Привилегии, Железнодорожного, Цветочного, Воздвижовки, Староукраинки, Криничного.

На Ореховском направлении штурмовые действия оккупантов не зафиксированы.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки – в сторону Антоновки и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском в направлениях признаков формирования наступательных группировок враг не обнаружен.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко