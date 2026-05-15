Потери врага по состоянию на 15 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1542 сутки полномасштабной войны составляют 1 346 390 человек.

Потери России в войне на 15 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 мая потеряла:

личного состава – около 1 346 390 (+1 150) человек;

танков – 11 935 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 24 569 (+12) ед;

артиллерийских систем – 42 085 (+32) ед;

РСЗО – 1 788 (+1) ед;

средства ПВО – 1379 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 352 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1388 (+7) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 458 (+1 780) ед;

крылатые ракеты – 4 626 (+41) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 96 540 (+185) ед;

специальная техника – 4184 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбита/подавлена 1 противокорабельная ракета Х-35 и 130 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов «Пародия» на юге, севере и востоке страны.

Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

