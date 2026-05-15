Потери врага по состоянию на 15 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1542 сутки полномасштабной войны составляют 1 346 390 человек.
Потери России в войне на 15 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 мая потеряла:
- личного состава – около 1 346 390 (+1 150) человек;
- танков – 11 935 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 24 569 (+12) ед;
- артиллерийских систем – 42 085 (+32) ед;
- РСЗО – 1 788 (+1) ед;
- средства ПВО – 1379 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 352 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1388 (+7) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 458 (+1 780) ед;
- крылатые ракеты – 4 626 (+41) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 96 540 (+185) ед;
- специальная техника – 4184 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбита/подавлена 1 противокорабельная ракета Х-35 и 130 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов «Пародия» на юге, севере и востоке страны.
Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
