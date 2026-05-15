Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1542-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 мая 2026 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 257 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 55 ракет и 95 авиационных ударов, сбросив 323 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8517 дронов-камикадзе и совершил 2884 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области - Фотовиж, Пустогород, Будки, Ворожба.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника и еще один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес трех авиаударов с применением семи КАБ, совершил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 - с применением РСЗО. Зафиксировано семь штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Тернового, Радьковки и Избицкого.

На Купянском направлении враг атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Куриловка, Новоплатоновка и Песчаное.

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Озерное, Ямполь, Диброва и Ставки.

На Славянском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак, вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Торецкого, Кучеров Яра, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Родинское, Котлино, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого, Васильевки, Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в направлениях населенных пунктов Александроград, Январское, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 25 атак в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Согласие, Гуляйполе, Святопетровка, Доброполье, Елена Константиновка, Волшебное, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки, в сторону Антоновки, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько