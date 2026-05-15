Втрати ворога станом на 15 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1542 добу повномасштабної війни становлять 1 346 390 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 травня втратила:

особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб;

танків – 11 935 (+4) од;

бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од;

артилерійських систем – 42 085 (+32) од;

РСЗВ – 1 788 (+1) од;

засоби ППО – 1 379 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 352 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од;

крилаті ракети – 4 626 (+41) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 96 540 (+185) од;

спеціальна техніка – 4 184 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.

П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

