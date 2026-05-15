Війна
Новини
Втрати ворога станом на 15 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1542 добу повномасштабної війни становлять 1 346 390 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 травня втратила:
- особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб;
- танків – 11 935 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од;
- артилерійських систем – 42 085 (+32) од;
- РСЗВ – 1 788 (+1) од;
- засоби ППО – 1 379 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од;
- крилаті ракети – 4 626 (+41) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 96 540 (+185) од;
- спеціальна техніка – 4 184 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.
П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
