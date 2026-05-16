Потери врага по состоянию на 16 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1543 сутки полномасштабной войны составляют 1 347 620 человек.
Потери России в войне на 16 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 мая потеряла:
- личного состава – около 1 347 620 (+1 230) человек, танков – 11 937 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 574 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 42 133 (+48) ед.
- РСЗО – 1 788 (+0) ед.
- средства ПВО – 1381 (+2) ед.
- самолетов – 436 (+1) ед.
- вертолетов – 352 (+0) ед.
- наземные робототехнические комплексы – 1397 (+9) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 293 323 (+1 865) ед.
- крылатые ракеты – 4 626 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 96 793 (+253) ед.
- специальная техника – 4191 (+7) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 269 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, в центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.
