Потери врага по состоянию на 16 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1543 сутки полномасштабной войны составляют 1 347 620 человек.

Потери России в войне на 16 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 мая потеряла:

личного состава – около 1 347 620 (+1 230) человек, танков – 11 937 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 574 (+5) ед.

артиллерийских систем – 42 133 (+48) ед.

РСЗО – 1 788 (+0) ед.

средства ПВО – 1381 (+2) ед.

самолетов – 436 (+1) ед.

вертолетов – 352 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы – 1397 (+9) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 293 323 (+1 865) ед.

крылатые ракеты – 4 626 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 96 793 (+253) ед.

специальная техника – 4191 (+7) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 269 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, в центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.