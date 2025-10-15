НБУ виявив порушення у діяльності двох ломбардів: що відомо

Національний банк України застосував заходи впливу до двох ломбардів через неподання звітів про надання впевненості щодо річних даних за 2024 рік. Фінустанови зобов’язані усунути виявлені порушення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Ломбарди отримали вимоги від НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до двох ломбардів через порушення вимог щодо звітності.

Заходи впливу було застосовано до:

повного товариства "ПП "Гарант-Лекс" і компанія "Перший міський ломбард";

повного товариства "ПП "Ера-Дон" і компанія "Ваш ломбард".

Підставою для такого рішення стало неподання до Національного банку звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік у встановлені регулятором строки.

Обидві установи зобов’язані усунути виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 30 листопада 2025 року.

Що відомо про ломбарди?

ПТ "Перший міський ломбард"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПТ "Перший міський ломбард" було зареєстровано в 2013 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основним напрямом діяльності компанії є надання фінансових послуг, які не належать до сфер страхування чи пенсійного забезпечення.

Бенефіціарний власник - Кулікова Олена.

ПТ "Ваш ломбард"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПТ "Ваш ломбард" було зареєстрованов 2002 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 млн грн.

Основним напрямом діяльності компанії є надання фінансових послуг, що не охоплюють страхування та пенсійне забезпечення. Серед додаткових напрямів — надання різних видів кредитування.

Бенефіціарний власник - Кулікова Олена.

Нагадаємо, НБУ застосував санкції до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Найбільший штраф отримав Асвіо Банк - понад 9 млн грн.