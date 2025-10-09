Нацбанк відкликав ліцензію у ломбарду: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензію у ломбарду “Санлайт Ессестс і компанія” (раніше – повне товариство “Ломбард Алмаз” Прошутінський Т.В. і компанія) на здійснення діяльності з надання ломбардних кредитів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Ломбард втратив ліцензію

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 жовтня 2025 року рішення про відкликання ліцензії ломбарду "Санлайт Ессестс і компанія".

Раніше, 30 червня 2025 року, комітет вже вимагав від ломбарду усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства України.

Причиною для цього стали порушення вимог закону "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та положення про авторизацію надавачів фінансових послуг. Зокрема, ломбард не подав до Національного банку необхідні документи про зміну назви, місцезнаходження, контактів, керівника та інформацію про власників істотної участі. Також компанія не змінила свою назву відповідно до закону.

Попри вимоги Комітету, "Санлайт Ессестс і компанія" не усунула порушення, тому регулятор застосував до неї захід у вигляді відкликання ліцензії.

Що відомо про ломбард

Згідно з даними YpuControl, юридична особа ПТ "Санлайт Ессестс і компанія" було зареєстровано в 2009 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1,4 млн грн.

Основною діяльністю є інші види кредитування, за якими здійснено 8 477 операцій. Додатково компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Бенефіціарний власник - Мельохін Владислав.

Нагадаємо, НБУ застосував санкції до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Найбільший штраф отримав Асвіо Банк - понад 9 млн грн.