Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк отозвал лицензию у ломбарда: что известно

документы
Нацбанк лишил лицензии ломбард / Pexels

Национальный банк Украины отозвал лицензию у ломбарда "Санлайт Эссестс и компания" (ранее — полное общество "Ломбард Алмаз" Прошутинский Т.В. и компания) на осуществление деятельности по предоставлению ломбардных кредитов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Ломбард потерял лицензию

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 6 октября 2025 года решение об отзыве лицензии ломбарда "Санлайт Эссестс и компания".

Ранее, 30 июня 2025 года, комитет уже потребовал от ломбарда устранить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины.

Причиной стали нарушения требований закона "О финансовых услугах и финансовых компаниях" и положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг. В частности, ломбард не подал в Национальный банк необходимые документы об изменении названия, местонахождении, контактов, руководителя и информацию о владельцах существенного участия. Также компания не изменила свое название согласно закону.

Несмотря на требования Комитета, "Санлайт Эссестс и компания" не устранила нарушения, поэтому регулятор применил к ней меру в виде отзыва лицензии.

Что известно о ломбарде

Согласно данным YpuControl, юридическое лицо ПО "Санлайт Эссестс и компания" было зарегистрировано в 2009 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 1,4 млн грн.

Основной деятельностью являются другие виды кредитования, по которым совершено 8477 операций. Дополнительно компания занимается неспециализированной оптовой торговлей.

Бенефициарный владелец – Мелехин Владислав.

Напомним, НБУ применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного контроля. Наибольший штраф получил Асвио Банк – более 9 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько