Нацбанк отозвал лицензию у ломбарда: что известно
Национальный банк Украины отозвал лицензию у ломбарда "Санлайт Эссестс и компания" (ранее — полное общество "Ломбард Алмаз" Прошутинский Т.В. и компания) на осуществление деятельности по предоставлению ломбардных кредитов.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Ломбард потерял лицензию
Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 6 октября 2025 года решение об отзыве лицензии ломбарда "Санлайт Эссестс и компания".
Ранее, 30 июня 2025 года, комитет уже потребовал от ломбарда устранить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины.
Причиной стали нарушения требований закона "О финансовых услугах и финансовых компаниях" и положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг. В частности, ломбард не подал в Национальный банк необходимые документы об изменении названия, местонахождении, контактов, руководителя и информацию о владельцах существенного участия. Также компания не изменила свое название согласно закону.
Несмотря на требования Комитета, "Санлайт Эссестс и компания" не устранила нарушения, поэтому регулятор применил к ней меру в виде отзыва лицензии.
Что известно о ломбарде
Согласно данным YpuControl, юридическое лицо ПО "Санлайт Эссестс и компания" было зарегистрировано в 2009 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 1,4 млн грн.
Основной деятельностью являются другие виды кредитования, по которым совершено 8477 операций. Дополнительно компания занимается неспециализированной оптовой торговлей.
Бенефициарный владелец – Мелехин Владислав.
Напомним, НБУ применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного контроля. Наибольший штраф получил Асвио Банк – более 9 млн грн.