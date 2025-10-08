Запланована подія 2

НБУ застосував санкції до трьох банків та десяти небанківських фінустанов: Асвіо Банк заплатить понад 9 млн грн

Національний банк України застосував санкції до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю.  Найбільший штраф отримав Асвіо Банк - понад 9 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про заходи впливу НБУ

АТ "Асвіо Банк"

  • Банк отримав штраф у розмірі 7,7 млн грн за порушення вимог закону про запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, регулятор виявив, що банк неналежно застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності та не забезпечив належну перевірку клієнтів, включно з постійним моніторингом їхніх фінансових операцій та відповідністю цих операцій наявній інформації про клієнта і його ризики. 
  • Також банк оштрафовано на 1 млн грн за несвоєчасне та неповне надання Національному банку достовірної інформації та документів, необхідних для контролю виконання вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.  
  • Крім того, банк оштрафовано на 400 тис. грн за неналежне виконання валютного нагляду, зокрема за несвоєчасне виявлення окремих індикаторів валютних операцій, що порушило встановлені вимоги НБУ.  

АТ "Мотор-Банк"

  • Банк оштрафовано на 6,2 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку нових та існуючих клієнтів і несвоєчасне надання Національному банку достовірної інформації та документів, необхідних для контролю виконання вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. 
  • Також банк отримав 51 тис. грн штрафу за неподання інформації про валютні операції клієнтів у встановлені строки, що порушило правила подання статистичної звітності до Національного банку. 
  • Крім того, банк отримав письмове застереження за неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів із питань ПВК/ФТ, включно з відсутністю процедур, які забезпечують ефективне управління ризиками.

АТ "Ощадбанк"

  • Банк оштрафовано на 500 тис. грн за несвоєчасне надання додаткової інформації на запити уповноваженого органу, що порушило встановлені строки відповідно до законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.  

ТОВ "УПР"

Фінустанова отримала 16, 6 млн грн штрафу за серйозні порушення у сфері первинного фінансового моніторингу та управління ризиками. Серед основних порушень:

  • неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та відсутність актуальної оцінки ризиків;
  • неефективне управління ризиками, пов’язаними з використанням інформаційних продуктів і технологій, зокрема для безконтактних фінансових операцій;
  • відсутність внутрішніх документів та процедур для ефективного контролю ризиків;
  • несвоєчасне повідомлення уповноваженого органу про зміни відповідальних працівників;
  • неналежна перевірка клієнтів та їхніх представників, а також відсутність верифікації платників переказів;
  • неповне надання Національному банку інформації та документів для здійснення нагляду;
  • відсутність автоматизованої системи моніторингу фінансових операцій для оперативного виявлення підозрілих транзакцій.

Також у станова отримала письмове застереження за недостовірне внесення даних до анкети, які не підтверджені наявними документами, а також за порушення порядку формування показників у статистичній звітності з питань ПВК/ФТ.  

ПрАТ СК "ПЗУ Україна"

Страхову компанію оштрафовано на  595 тис. грн за порушення у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Основні порушення включають:

  • неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
  • недотримання вимог щодо встановлення високого ризику ділових відносин із клієнтами, які підпадають під санкції;
  • відсутність належних внутрішніх документів та процедур для ефективного управління ризиками;
  • неналежна перевірка нових і існуючих клієнтів;
  • неповне надання Національному банку інформації та документів для здійснення нагляду;
  • порушення правил щодо клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними;
  • недотримання заборони встановлювати ділові відносини з особами, пов’язаними з терористичною діяльністю або під санкціями;
  • неповне отримання необхідної інформації від третіх сторін перед проведенням фінансових операцій з клієнтами.

ТОВ "ФК "Фінофіс"

Фінансову компанію оштрафовано на 400 тис. грн за порушення вимог НБУ щодо контролю за операціями з готівковою валютою під час воєнного стану. Порушення полягало у тому, що компанія не обладнала окремий підрозділ системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує:

  • обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із робочого місця працівника, який проводить операції з готівковою валютою, не менше ніж 14 діб;
  • технічну можливість надавати копії відеоархіву на вимогу інспекційних працівників НБУ під час перевірок.

ПРАТ "УФГ"

 Компанію оштрафовано на 50 тис. грн за порушення вимог НБУ щодо відеоконтролю при роботі з готівковою валютою. Порушення полягало в тому, що у приміщенні окремого структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор, не була організована система технологічного відеоконтролю, яка забезпечує відображення фактичного часу на відеозаписах.  

  • Ломбард Платинум Скaрб, ТОВ "Атріус", ТОВ "Кредит Інвестмент Груп", ТОВ "ФК Ел.Ен.Груп" та ТОВ "ФК Мустанг Фінанс" отримали штрафи по 51 тис. грн кожна за порушення вимог НБУ.

Порушення полягало в несвоєчасному поданні звітності з питань ПВК/ФТ до Національного банку, всупереч встановленим строкам

  • ТОВ "Фінансова компанія Інвест-Кредо"

Товариство отримало письмове застереження за несвоєчасне подання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, що порушує строки.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.

Ольга Опенько