НБУ застосував санкції до трьох банків та десяти небанківських фінустанов: Асвіо Банк заплатить понад 9 млн грн

Національний банк України застосував санкції до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Найбільший штраф отримав Асвіо Банк - понад 9 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про заходи впливу НБУ

АТ "Асвіо Банк"

Банк отримав штраф у розмірі 7,7 млн грн за порушення вимог закону про запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, регулятор виявив, що банк неналежно застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності та не забезпечив належну перевірку клієнтів, включно з постійним моніторингом їхніх фінансових операцій та відповідністю цих операцій наявній інформації про клієнта і його ризики.

Також банк оштрафовано на 1 млн грн за несвоєчасне та неповне надання Національному банку достовірної інформації та документів, необхідних для контролю виконання вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.

Крім того, банк оштрафовано на 400 тис. грн за неналежне виконання валютного нагляду, зокрема за несвоєчасне виявлення окремих індикаторів валютних операцій, що порушило встановлені вимоги НБУ.

АТ "Мотор-Банк"

Банк оштрафовано на 6,2 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку нових та існуючих клієнтів і несвоєчасне надання Національному банку достовірної інформації та документів, необхідних для контролю виконання вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.

Також банк отримав 51 тис. грн штрафу за неподання інформації про валютні операції клієнтів у встановлені строки, що порушило правила подання статистичної звітності до Національного банку.

Крім того, банк отримав письмове застереження за неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів із питань ПВК/ФТ, включно з відсутністю процедур, які забезпечують ефективне управління ризиками.

АТ "Ощадбанк"

Банк оштрафовано на 500 тис. грн за несвоєчасне надання додаткової інформації на запити уповноваженого органу, що порушило встановлені строки відповідно до законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.

ТОВ "УПР"

Фінустанова отримала 16, 6 млн грн штрафу за серйозні порушення у сфері первинного фінансового моніторингу та управління ризиками. Серед основних порушень:

неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та відсутність актуальної оцінки ризиків;

неефективне управління ризиками, пов’язаними з використанням інформаційних продуктів і технологій, зокрема для безконтактних фінансових операцій;

відсутність внутрішніх документів та процедур для ефективного контролю ризиків;

несвоєчасне повідомлення уповноваженого органу про зміни відповідальних працівників;

неналежна перевірка клієнтів та їхніх представників, а також відсутність верифікації платників переказів;

неповне надання Національному банку інформації та документів для здійснення нагляду;

відсутність автоматизованої системи моніторингу фінансових операцій для оперативного виявлення підозрілих транзакцій.

Також у станова отримала письмове застереження за недостовірне внесення даних до анкети, які не підтверджені наявними документами, а також за порушення порядку формування показників у статистичній звітності з питань ПВК/ФТ.

ПрАТ СК "ПЗУ Україна"

Страхову компанію оштрафовано на 595 тис. грн за порушення у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Основні порушення включають:

неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;

недотримання вимог щодо встановлення високого ризику ділових відносин із клієнтами, які підпадають під санкції;

відсутність належних внутрішніх документів та процедур для ефективного управління ризиками;

неналежна перевірка нових і існуючих клієнтів;

неповне надання Національному банку інформації та документів для здійснення нагляду;

порушення правил щодо клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними;

недотримання заборони встановлювати ділові відносини з особами, пов’язаними з терористичною діяльністю або під санкціями;

неповне отримання необхідної інформації від третіх сторін перед проведенням фінансових операцій з клієнтами.

ТОВ "ФК "Фінофіс"

Фінансову компанію оштрафовано на 400 тис. грн за порушення вимог НБУ щодо контролю за операціями з готівковою валютою під час воєнного стану. Порушення полягало у тому, що компанія не обладнала окремий підрозділ системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує:

обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із робочого місця працівника, який проводить операції з готівковою валютою, не менше ніж 14 діб;

технічну можливість надавати копії відеоархіву на вимогу інспекційних працівників НБУ під час перевірок.

ПРАТ "УФГ"

Компанію оштрафовано на 50 тис. грн за порушення вимог НБУ щодо відеоконтролю при роботі з готівковою валютою. Порушення полягало в тому, що у приміщенні окремого структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор, не була організована система технологічного відеоконтролю, яка забезпечує відображення фактичного часу на відеозаписах.

Ломбард Платинум Скaрб, ТОВ "Атріус", ТОВ "Кредит Інвестмент Груп", ТОВ "ФК Ел.Ен.Груп" та ТОВ "ФК Мустанг Фінанс" отримали штрафи по 51 тис. грн кожна за порушення вимог НБУ.

Порушення полягало в несвоєчасному поданні звітності з питань ПВК/ФТ до Національного банку, всупереч встановленим строкам

ТОВ "Фінансова компанія Інвест-Кредо"

Товариство отримало письмове застереження за несвоєчасне подання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, що порушує строки.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.