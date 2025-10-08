- Категория
НБУ применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финучреждениям: Асвио Банк заплатит более 9 млн грн
Национальный банк Украины применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного контроля. Наибольший штраф получил Асвио Банк – более 9 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
О мерах влияния НБУ
АО "Асвио Банк"
- Банк получил штраф в размере 7,7 млн грн за нарушение требований закона о предотвращении отмывания доходов и финансировании терроризма. В частности, регулятор обнаружил, что банк ненадлежаще применял риск-ориентированный подход в своей деятельности и не обеспечил надлежащую проверку клиентов, включая постоянный мониторинг их финансовых операций и соответствие этих операций имеющейся информации о клиенте и его рисках.
- Также банк оштрафован на 1 млн грн за несвоевременное и неполное предоставление Национальному банку достоверной информации и документов, необходимых для контроля выполнения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Кроме того, банк оштрафован на 400 тыс. грн за ненадлежащее выполнение валютного надзора, в частности, за несвоевременное выявление отдельных индикаторов валютных операций, что нарушило установленные требования НБУ.
АО "Мотор-Банк"
- Банк оштрафован на 6,2 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, недостаточную проверку новых и существующих клиентов и несвоевременное предоставление Национальному банку достоверной информации и документов, необходимых для контроля выполнения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Также банк получил 51 тыс. грн штрафа за непредставление информации о валютных операциях клиентов в установленные сроки, что нарушило правила подачи статистической отчетности в Национальный банк.
- Кроме того, банк получил письменное предупреждение за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам ПИК/ФТ, включая отсутствие процедур, обеспечивающих эффективное управление рисками.
АО "Ощадбанк"
- Банк оштрафован на 500 тыс. грн за несвоевременное предоставление дополнительной информации по запросам уполномоченного органа, что нарушило установленные сроки в соответствии с законодательством в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.
ООО "УПР"
Финучреждение получило 16, 6 млн грн штрафа за серьезные нарушения в сфере первичного финансового мониторинга и управления рисками. Среди основных нарушений:
- ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и отсутствие актуальной оценки рисков;
- неэффективное управление рисками, связанными с использованием информационных продуктов и технологий, в частности, для бесконтактных финансовых операций;
- отсутствие внутренних документов и процедур для эффективного контроля рисков;
- несвоевременное извещение уполномоченного органа об изменениях ответственных работников;
- ненадлежащая проверка клиентов и их представителей, а также отсутствие верификации плательщиков переводов;
- неполное предоставление Национальному банку информации и документов для осуществления надзора;
- отсутствие автоматизированной системы мониторинга финансовых операций для оперативного обнаружения подозрительных транзакций.
Также в сословие получила письменное предупреждение за недостоверное внесение данных в анкету, которые не подтверждены имеющимися документами, а также за нарушение порядка формирования показателей в статистической отчетности по вопросам ПИК/ФТ.
ЧАО СК "ПЗУ Украина"
Страховая компания оштрафована на 595 тыс. грн за нарушения в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма (ПИК/ФТ). Основные нарушения включают:
- ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода;
- несоблюдение требований по установлению высокого риска деловых отношений с подпадающими под санкции клиентами;
- отсутствие надлежащих внутренних документов и процедур для эффективного управления рисками;
- ненадлежащая проверка новых и существующих клиентов;
- неполное предоставление Национальному банку информации и документов для осуществления надзора;
- нарушение правил в отношении клиентов, являющихся политически значимыми лицами или связанными с ними;
- несоблюдение запрета устанавливать деловые отношения с лицами, связанными с террористической деятельностью или под санкциями;
- неполное получение требуемой информации от третьих сторон перед проведением финансовых операций с клиентами.
ООО "ФК "Финофис"
Финансовая компания оштрафована на 400 тыс. грн за нарушение требований НБУ по контролю за операциями с наличной валютой во время военного положения. Нарушение заключалось в том, что компания не оборудовала отдельное подразделение системой технологического видеоконтроля, которая обеспечивает:
- обязательную регистрацию и архивацию видеосигнала с рабочего места работника, проводящего операции с наличной валютой, не менее 14 суток;
- техническую возможность предоставлять копии видеоархива по требованию инспекционных работников НБУ во время проверок.
ЧАО "УФГ"
Компания оштрафована на 50 тыс. грн за нарушение требований НБУ по видеоконтролю при работе с наличной валютой. Нарушение заключалось в том, что в помещении отдельного структурного подразделения, где установлен видеорегистратор, не была организована система технологического видеоконтроля, обеспечивающая отображение фактического времени на видеозаписях.
- Ломбард Платинум Скaрб, ООО "Атриус", ООО "Кредит Инвестмент Групп", ООО "ФК Эл.Эн.Групп" и ООО "ФК Мустанг Финанс" получили штрафы по 51 тыс. грн каждая за нарушение требований НБУ.
Нарушение заключалось в несвоевременном представлении отчетности по вопросам УИК/ФТ в Национальный банк, вопреки установленным срокам
- ООО "Финансовая компания Инвест-Кредо"
Общество получило письменное предупреждение за несвоевременное представление в Национальный банк отчетности по вопросам ПИК/ФТ, который нарушает сроки.
Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.