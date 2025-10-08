НБУ применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финучреждениям: Асвио Банк заплатит более 9 млн грн

Национальный банк Украины применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного контроля. Наибольший штраф получил Асвио Банк – более 9 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О мерах влияния НБУ

АО "Асвио Банк"

Банк получил штраф в размере 7,7 млн грн за нарушение требований закона о предотвращении отмывания доходов и финансировании терроризма. В частности, регулятор обнаружил, что банк ненадлежаще применял риск-ориентированный подход в своей деятельности и не обеспечил надлежащую проверку клиентов, включая постоянный мониторинг их финансовых операций и соответствие этих операций имеющейся информации о клиенте и его рисках.

АО "Мотор-Банк"

Банк оштрафован на 6,2 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, недостаточную проверку новых и существующих клиентов и несвоевременное предоставление Национальному банку достоверной информации и документов, необходимых для контроля выполнения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.

АО "Ощадбанк"

Банк оштрафован на 500 тыс. грн за несвоевременное предоставление дополнительной информации по запросам уполномоченного органа, что нарушило установленные сроки в соответствии с законодательством в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.

ООО "УПР"

Финучреждение получило 16, 6 млн грн штрафа за серьезные нарушения в сфере первичного финансового мониторинга и управления рисками. Среди основных нарушений:

ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и отсутствие актуальной оценки рисков;

неэффективное управление рисками, связанными с использованием информационных продуктов и технологий, в частности, для бесконтактных финансовых операций;

отсутствие внутренних документов и процедур для эффективного контроля рисков;

несвоевременное извещение уполномоченного органа об изменениях ответственных работников;

ненадлежащая проверка клиентов и их представителей, а также отсутствие верификации плательщиков переводов;

неполное предоставление Национальному банку информации и документов для осуществления надзора;

отсутствие автоматизированной системы мониторинга финансовых операций для оперативного обнаружения подозрительных транзакций.

Также в сословие получила письменное предупреждение за недостоверное внесение данных в анкету, которые не подтверждены имеющимися документами, а также за нарушение порядка формирования показателей в статистической отчетности по вопросам ПИК/ФТ.

ЧАО СК "ПЗУ Украина"

Страховая компания оштрафована на 595 тыс. грн за нарушения в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма (ПИК/ФТ). Основные нарушения включают:

ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода;

несоблюдение требований по установлению высокого риска деловых отношений с подпадающими под санкции клиентами;

отсутствие надлежащих внутренних документов и процедур для эффективного управления рисками;

ненадлежащая проверка новых и существующих клиентов;

неполное предоставление Национальному банку информации и документов для осуществления надзора;

нарушение правил в отношении клиентов, являющихся политически значимыми лицами или связанными с ними;

несоблюдение запрета устанавливать деловые отношения с лицами, связанными с террористической деятельностью или под санкциями;

неполное получение требуемой информации от третьих сторон перед проведением финансовых операций с клиентами.

ООО "ФК "Финофис"

Финансовая компания оштрафована на 400 тыс. грн за нарушение требований НБУ по контролю за операциями с наличной валютой во время военного положения. Нарушение заключалось в том, что компания не оборудовала отдельное подразделение системой технологического видеоконтроля, которая обеспечивает:

обязательную регистрацию и архивацию видеосигнала с рабочего места работника, проводящего операции с наличной валютой, не менее 14 суток;

техническую возможность предоставлять копии видеоархива по требованию инспекционных работников НБУ во время проверок.

ЧАО "УФГ"

Компания оштрафована на 50 тыс. грн за нарушение требований НБУ по видеоконтролю при работе с наличной валютой. Нарушение заключалось в том, что в помещении отдельного структурного подразделения, где установлен видеорегистратор, не была организована система технологического видеоконтроля, обеспечивающая отображение фактического времени на видеозаписях.

Ломбард Платинум Скaрб, ООО "Атриус", ООО "Кредит Инвестмент Групп", ООО "ФК Эл.Эн.Групп" и ООО "ФК Мустанг Финанс" получили штрафы по 51 тыс. грн каждая за нарушение требований НБУ.

Нарушение заключалось в несвоевременном представлении отчетности по вопросам УИК/ФТ в Национальный банк, вопреки установленным срокам

ООО "Финансовая компания Инвест-Кредо"

Общество получило письменное предупреждение за несвоевременное представление в Национальный банк отчетности по вопросам ПИК/ФТ, который нарушает сроки.

Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.