НБУ применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финучреждениям: Асвио Банк заплатит более 9 млн грн

НБУ
Асвио Банк получил самый большой штраф от НБУ / НБУ

Национальный банк Украины применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного контроля. Наибольший штраф получил Асвио Банк – более 9 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О мерах влияния НБУ

АО "Асвио Банк"

  • Банк получил штраф в размере 7,7 млн грн за нарушение требований закона о предотвращении отмывания доходов и финансировании терроризма. В частности, регулятор обнаружил, что банк ненадлежаще применял риск-ориентированный подход в своей деятельности и не обеспечил надлежащую проверку клиентов, включая постоянный мониторинг их финансовых операций и соответствие этих операций имеющейся информации о клиенте и его рисках.
  • Также банк оштрафован на 1 млн грн за несвоевременное и неполное предоставление Национальному банку достоверной информации и документов, необходимых для контроля выполнения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Кроме того, банк оштрафован на 400 тыс. грн за ненадлежащее выполнение валютного надзора, в частности, за несвоевременное выявление отдельных индикаторов валютных операций, что нарушило установленные требования НБУ.

АО "Мотор-Банк"

  • Банк оштрафован на 6,2 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, недостаточную проверку новых и существующих клиентов и несвоевременное предоставление Национальному банку достоверной информации и документов, необходимых для контроля выполнения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Также банк получил 51 тыс. грн штрафа за непредставление информации о валютных операциях клиентов в установленные сроки, что нарушило правила подачи статистической отчетности в Национальный банк.
  • Кроме того, банк получил письменное предупреждение за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам ПИК/ФТ, включая отсутствие процедур, обеспечивающих эффективное управление рисками.

АО "Ощадбанк"

  • Банк оштрафован на 500 тыс. грн за несвоевременное предоставление дополнительной информации по запросам уполномоченного органа, что нарушило установленные сроки в соответствии с законодательством в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма.

ООО "УПР"

Финучреждение получило 16, 6 млн грн штрафа за серьезные нарушения в сфере первичного финансового мониторинга и управления рисками. Среди основных нарушений:

  • ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и отсутствие актуальной оценки рисков;
  • неэффективное управление рисками, связанными с использованием информационных продуктов и технологий, в частности, для бесконтактных финансовых операций;
  • отсутствие внутренних документов и процедур для эффективного контроля рисков;
  • несвоевременное извещение уполномоченного органа об изменениях ответственных работников;
  • ненадлежащая проверка клиентов и их представителей, а также отсутствие верификации плательщиков переводов;
  • неполное предоставление Национальному банку информации и документов для осуществления надзора;
  • отсутствие автоматизированной системы мониторинга финансовых операций для оперативного обнаружения подозрительных транзакций.

Также в сословие получила письменное предупреждение за недостоверное внесение данных в анкету, которые не подтверждены имеющимися документами, а также за нарушение порядка формирования показателей в статистической отчетности по вопросам ПИК/ФТ.

ЧАО СК "ПЗУ Украина"

Страховая компания оштрафована на 595 тыс. грн за нарушения в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма (ПИК/ФТ). Основные нарушения включают:

  • ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода;
  • несоблюдение требований по установлению высокого риска деловых отношений с подпадающими под санкции клиентами;
  • отсутствие надлежащих внутренних документов и процедур для эффективного управления рисками;
  • ненадлежащая проверка новых и существующих клиентов;
  • неполное предоставление Национальному банку информации и документов для осуществления надзора;
  • нарушение правил в отношении клиентов, являющихся политически значимыми лицами или связанными с ними;
  • несоблюдение запрета устанавливать деловые отношения с лицами, связанными с террористической деятельностью или под санкциями;
  • неполное получение требуемой информации от третьих сторон перед проведением финансовых операций с клиентами.

ООО "ФК "Финофис"

Финансовая компания оштрафована на 400 тыс. грн за нарушение требований НБУ по контролю за операциями с наличной валютой во время военного положения. Нарушение заключалось в том, что компания не оборудовала отдельное подразделение системой технологического видеоконтроля, которая обеспечивает:

  • обязательную регистрацию и архивацию видеосигнала с рабочего места работника, проводящего операции с наличной валютой, не менее 14 суток;
  • техническую возможность предоставлять копии видеоархива по требованию инспекционных работников НБУ во время проверок.

ЧАО "УФГ"

Компания оштрафована на 50 тыс. грн за нарушение требований НБУ по видеоконтролю при работе с наличной валютой. Нарушение заключалось в том, что в помещении отдельного структурного подразделения, где установлен видеорегистратор, не была организована система технологического видеоконтроля, обеспечивающая отображение фактического времени на видеозаписях.

  • Ломбард Платинум Скaрб, ООО "Атриус", ООО "Кредит Инвестмент Групп", ООО "ФК Эл.Эн.Групп" и ООО "ФК Мустанг Финанс" получили штрафы по 51 тыс. грн каждая за нарушение требований НБУ.

Нарушение заключалось в несвоевременном представлении отчетности по вопросам УИК/ФТ в Национальный банк, вопреки установленным срокам

  • ООО "Финансовая компания Инвест-Кредо"

Общество получило письменное предупреждение за несвоевременное представление в Национальный банк отчетности по вопросам ПИК/ФТ, который нарушает сроки.

Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.

Автор:
Ольга Опенько