Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,14

EUR

48,24

+0,10

Наличный курс:

USD

41,75

41,63

EUR

48,80

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ обнаружил нарушения в деятельности двух ломбардов: что известно

НБУ
Нацбанк обязал два ломбарда устранить нарушения / НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум ломбардам из-за неподачи отчетов о предоставлении уверенности в годовых данных за 2024 год. Финучреждения обязаны устранить выявленные нарушения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Ломбарды получили требования от НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум ломбардам из-за нарушения требований по отчетности.

Меры воздействия были применены к:

  • ПО "ЧП "Гарант-Лекс" и компания "Первый городской ломбард";
  • ПО "ЧП "Эра-Дон" и компания "Ваш ломбард".

Основанием для такого решения стало непредставление в Национальный банк отчетов о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2024 год в установленные регулятором сроки.

Оба учреждения обязаны устранить выявленные при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 30 ноября 2025 года.

Что известно о ломбардах?

  • ПО "Первый городской ломбард"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПТ "Первый городской ломбард" было зарегистрировано в 2013 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн грн.

Основным направлением деятельности компании является предоставление финансовых услуг, не относящихся к сферам страхования или пенсионному обеспечению.

Бенефициарный владелец – Куликова Елена.

  • ПО "Ваш ломбард"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПТ "Ваш ломбард" было зарегистрировано в 2002 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн грн.

Основным направлением деятельности компании является предоставление финансовых услуг, не охватывающих страхование и пенсионное обеспечение. Среди дополнительных направлений – предоставление различных видов кредитования.

Бенефициарный владелец – Куликова Елена.

Напомним, НБУ применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного контроля. Наибольший штраф получил Асвио Банк – более 9 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько