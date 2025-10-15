НБУ обнаружил нарушения в деятельности двух ломбардов: что известно

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум ломбардам из-за неподачи отчетов о предоставлении уверенности в годовых данных за 2024 год. Финучреждения обязаны устранить выявленные нарушения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Ломбарды получили требования от НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум ломбардам из-за нарушения требований по отчетности.

Меры воздействия были применены к:

ПО "ЧП "Гарант-Лекс" и компания "Первый городской ломбард";

ПО "ЧП "Эра-Дон" и компания "Ваш ломбард".

Основанием для такого решения стало непредставление в Национальный банк отчетов о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2024 год в установленные регулятором сроки.

Оба учреждения обязаны устранить выявленные при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 30 ноября 2025 года.

Что известно о ломбардах?

ПО "Первый городской ломбард"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПТ "Первый городской ломбард" было зарегистрировано в 2013 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн грн.

Основным направлением деятельности компании является предоставление финансовых услуг, не относящихся к сферам страхования или пенсионному обеспечению.

Бенефициарный владелец – Куликова Елена.

ПО "Ваш ломбард"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПТ "Ваш ломбард" было зарегистрировано в 2002 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн грн.

Основным направлением деятельности компании является предоставление финансовых услуг, не охватывающих страхование и пенсионное обеспечение. Среди дополнительных направлений – предоставление различных видов кредитования.

Бенефициарный владелец – Куликова Елена.

Напомним, НБУ применил санкции к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного контроля. Наибольший штраф получил Асвио Банк – более 9 млн грн.