НБУ ответил на критику: разрешили ли свободно выводить деньги из Украины

Новые валютные правила: кого касаются смягчения от НБУ / Pexels

Национальный банк Украины не открывал бесконтрольный вывод средств за границу, а лишь упростил отдельные валютные операции для нерезидентов. Изменения направлены на привлечение высококвалифицированных специалистов в украинские компании и не отменяют действующих валютных ограничений.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, информирует "Укринформ".

Пышный объяснил валютные послабления

По его словам, после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 г. НБУ ввел жесткие валютные ограничения, которые позволили стабилизировать финансовую систему и остановить отток капитала из страны. В то же время регулятор постепенно двигался в направлении валютной либерализации – за этот период в соответствующее постановление было внесено около 80 изменений.

Пышный отметил, что такие решения направлены на поддержку экономики, бизнеса и обороноспособности государства. Он отметил, что последний пакет смягчений включает ряд мер, в том числе упрощение покупки валюты для оборонных предприятий, расширение возможностей для военнослужащих-нерезидентов, а также создание условий для привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов в украинские компании.

В то же время, по словам главы НБУ, речь идет не об отмене ограничений, а лишь об их частичном смягчении. Нерезиденты могут переводить исключительно средства, полученные в качестве заработной платы или других законных выплат. Он уточнил, что эти изменения касаются лиц, постоянно проживающих за пределами Украины и сотрудничающих с украинскими компаниями, в частности, в составе наблюдательных советов и исполнительных органов.

Также Пышный сообщил, что украинским компаниям разрешено осуществлять выплаты на зарубежные счета нерезидентов, входящих в наблюдательные советы или исполнительные органы, по выплатам, начисленным с 1 мая 2026 года.

Он добавил, что эти смягчения призваны решить проблему привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов в украинские компании. По его словам, соответствующие изменения были согласованы с Международным валютным фондом и получили поддержку бизнес-ассоциаций.

Напомним, НБУ прогнозирует ускорение инфляции до 9,4% в 2026 году из-за роста издержек бизнеса, энергетического давления и валютных колебаний. В то же время, уже с 2027 года инфляция начнет постепенно замедляться и вернется к целевому уровню 5% в 2028 году.

Автор:
Ольга Опенько