НБУ оштрафовал три компании на 51 тыс. грн за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины в апреле 2026 года оштрафовал три небанковских финансовых компании на 51 тыс. грн каждую за нарушение требований финансового мониторинга и непредставления отчетности в установленные сроки. Еще одному ломбарду регулятор вынес письменное предупреждение.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О санкциях

За нарушение требований финансового мониторинга Национальный банк Украины оштрафовал ООО "ВФС Украина", ООО "Тормес-Капитал" и ООО "ФК "Капитал-Днепр". Каждая из компаний должна оплатить по 51 тыс. грн штрафа.

Причиной санкций стало несвоевременное представление в НБУ отчетности по предотвращению отмывания доходов и финансированию терроризма, что является нарушением правил статистической отчетности, установленных регулятором.

ПО "Дила Ломбард" получило письменное предупреждение от Национального банка Украины за нарушение требований Правил № 140.

Основанием стало несвоевременное представление в НБУ отчетности по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в установленные сроки.

Напомним, Нацбанк оштрафовал две коллекторские компании за нарушение требований по этическому поведению во время урегулирования просроченной задолженности. Каждая из них должна заплатить штраф в минимальном размере 51 тыс. грн.

Автор:
Ольга Опенько