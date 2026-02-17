Запланована подія 2

Українці можуть верифікувати Starlink у поштових відділеннях: що відомо

Starlink
Верифікацію Starlink розширили: додали "Нову пошту" й "Укрпошту". / Вікіпедія

В Україні стартував новий етап верифікації терміналів Starlink. Відтепер фізичні особи можуть зареєструвати обладнання не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях “Нова пошта” та “Укрпошта”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Де верифікувати Starlink?

Щоб додати свій термінал до Whitelist, користувачам потрібно:

  1. Підготувати дані термінала: номер облікового запису на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID.
  2. Мати при собі паспорт та РНОКПП.
  3. Завітати до найближчого відділення пошти або ЦНАПу.
  4. Подати заяву та очікувати на результат.

За середньою статистикою, обробка заяви триває до 48 годин. Можливі незначні затримки через високий попит на послугу.

Кожен верифікований термінал Starlink гарантує безпечний зв’язок в Україні. Реєстрація дає змогу продовжувати користуватися технологіями без обмежень.

Про Starlink 

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2026 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу  Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems. 

Автор:
Ольга Опенько