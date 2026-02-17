- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці можуть верифікувати Starlink у поштових відділеннях: що відомо
В Україні стартував новий етап верифікації терміналів Starlink. Відтепер фізичні особи можуть зареєструвати обладнання не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях “Нова пошта” та “Укрпошта”.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.
Де верифікувати Starlink?
Щоб додати свій термінал до Whitelist, користувачам потрібно:
- Підготувати дані термінала: номер облікового запису на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID.
- Мати при собі паспорт та РНОКПП.
- Завітати до найближчого відділення пошти або ЦНАПу.
- Подати заяву та очікувати на результат.
За середньою статистикою, обробка заяви триває до 48 годин. Можливі незначні затримки через високий попит на послугу.
Кожен верифікований термінал Starlink гарантує безпечний зв’язок в Україні. Реєстрація дає змогу продовжувати користуватися технологіями без обмежень.
Про Starlink
Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.
Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.
Станом на 2026 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.
Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.