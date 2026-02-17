- Категория
Украинцы могут верифицировать Starlink в почтовых отделениях: что известно
В Украине стартовал новый этап верификации терминалов Starlink. Теперь физические лица могут зарегистрировать оборудование не только в ЦНАПах, но и в отделениях "Новая почта" и "Укрпочта".
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.
Где верифицировать Starlink?
Чтобы добавить свой терминал к Whitelist, пользователям нужно:
- Подготовить данные терминала: номер аккаунта на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID.
- Иметь при себе паспорт и РНОКПП.
- Посетить ближайшее отделение почты или ЦНАПа.
- Подать заявление и ожидать результата.
По средней статистике обработка заявления длится до 48 часов. Возможны незначительные задержки из-за высокого спроса на услугу.
Каждый верифицированный терминал Starlink гарантирует безопасную связь в Украине. Регистрация позволяет продолжать пользоваться технологиями без ограничений.
О Starlink
Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.
По состоянию на 2026 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.
Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.