Читати українською

Украинцы могут верифицировать Starlink в почтовых отделениях: что известно

Starlink
Верификацию Starlink расширили: добавили "Новую почту" и "Укрпочту". / Википедия

В Украине стартовал новый этап верификации терминалов Starlink. Теперь физические лица могут зарегистрировать оборудование не только в ЦНАПах, но и в отделениях "Новая почта" и "Укрпочта".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Где верифицировать Starlink?

Чтобы добавить свой терминал к Whitelist, пользователям нужно:

  1. Подготовить данные терминала: номер аккаунта на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID.
  2. Иметь при себе паспорт и РНОКПП.
  3. Посетить ближайшее отделение почты или ЦНАПа.
  4. Подать заявление и ожидать результата.

По средней статистике обработка заявления длится до 48 часов. Возможны незначительные задержки из-за высокого спроса на услугу.

Каждый верифицированный терминал Starlink гарантирует безопасную связь в Украине. Регистрация позволяет продолжать пользоваться технологиями без ограничений.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2026 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Автор:
Ольга Опенько