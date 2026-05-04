Наследники главы Samsung выплатили рекордный налог на наследство

Наследники бывшего главы Samsung Ли Гон Хи официально завершили пятилетний цикл выплат налога на наследство в бюджет Южной Кореи.

Общая сумма выплат составила 12 трлн вон (около 8 млрд долларов), которые семья внесла шестью отдельными траншами. Этот платеж стал историческим рекордом для страны, поскольку в полтора раза превысил общий объем всех годовых поступлений от налога на наследство в Южной Корее за 2024 год.

Детали состояния и налоговая нагрузка

Рекордная сумма обусловлена спецификой законодательства страны и огромным масштабом активов покойного фаворита конгломерата.

Ключевые факты о наследии:

Общая оценка: состояние Ли Гон Хи на момент смерти в 2020 году оценили в 26 трлн вон (около 18 млрд долларов).

Налоговая ставка: в Южной Корее налог на наследство является одним из самых высоких в мире и достигает 50%.

Состав активов: в наследство входили ценные бумаги, недвижимость и большая коллекция искусства, часть которой была передана государственным музеям.

Несмотря на большие расходы, семья смогла сохранить контроль над основными активами группы. Этому способствовал рост стоимости Samsung Electronics из-за ажиотажа вокруг технологий искусственного интеллекта, что подняло совокупный капитал наследников до 45 млрд долларов.

Напомним, прибыль Samsung от производства чипов выросла почти в 50 раз. По итогам первого квартала 2026 г. корпорация Samsung Electronics продемонстрировала рекордные финансовые успехи. Основным фактором стал стремительный рост доходов в сегменте микросхем — операционная прибыль профильного подразделения взлетела до 53,7 трлн вон, хотя годом ранее она не превышала 1,1 трлн вон.