Спадкоємці голови Samsung виплатили рекордний податок на спадщину

Спадкоємці колишнього очільника Samsung Лі Гон Хі офіційно завершили п'ятирічний цикл виплат податку на спадщину до бюджету Південної Кореї.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише BBC.

Загальна сума виплат сягнула 12 трлн вон (близько 8 млрд доларів), які родина внесла шістьма окремими траншами. Цей платіж став історичним рекордом для країни, оскільки він у півтора раза перевищив загальний обсяг усіх річних надходжень від податку на спадщину в Південній Кореї за 2024 рік.

Деталі статку та податкове навантаження

Рекордна сума зумовлена специфікою законодавства країни та величезним масштабом активів покійного лідера конгломерату.

Ключові факти про спадщину:

Загальна оцінка: статок Лі Гон Хі на момент смерті у 2020 році оцінили у 26 трлн вон (майже 18 млрд доларів).

Податкова ставка: у Південній Кореї податок на спадщину є одним із найвищих у світі та сягає 50%.

Склад активів: до спадщини входили цінні папери, нерухомість та велика колекція мистецтва, частину якої передали державним музеям.

Попри величезні видатки, родина змогла зберегти контроль над основними активами групи. Цьому сприяло зростання вартості Samsung Electronics через ажіотаж навколо технологій штучного інтелекту, що підняло сукупний капітал спадкоємців до 45 млрд доларів.

