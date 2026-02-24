Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Голова наглядової ради ДП "Ліси України" залишає посаду: що відомо

Олексій Кучер
Олексій Кучер. Фото: facebook.com/urijbolohovec

Олексій Кучер залишає посаду голови наглядової ради державного підприємства "Ліси України".

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Олексію випала дуже складна місія. Наглядову раду як орган незалежного управління нашого підприємства було сформовано вперше. Новій команді довелося з нуля запускати низку важливих процесів, зокрема пов’язаних із корпоратизацією", - зауважив він.

За його словами, до наглядової ради увійшли справді сильні незалежні члени, а скоординована та ефективна робота ради — це заслуга Олексія Кучера.

Болоховець підкреслив, що за рік наглядова під головуванням Олексія Кучера проявила себе як дійсно суб’єктний та незалежний орган, який не піддається тиску, та подякував за плідну співпрацю.

"Незалежні члени наглядової продовжують працювати, сподіваємося на максимально оперативне призначення в раду представників держави", - наголосив гендиректор ДП "Ліси України".

Раніше голова наглядової ради підприємства Олексій Кучер повідомляв, що рентабельність "Лісів України" у 2025 році зросла більш ніж удвічі, сягнувши майже 30%.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

  • ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;
  • ведення мисливського господарства;
  • охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

ДП “Ліси України” за підсумками 2025 року продало деревини майже на 30 млрд грн. Рейтинг найбільших покупців очолила компанія “Цунамі”, яка єдина витратила на закупівлі понад 1 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько