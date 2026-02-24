Голова наглядової ради ДП "Ліси України" залишає посаду: що відомо

Олексій Кучер залишає посаду голови наглядової ради державного підприємства "Ліси України".

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Олексію випала дуже складна місія. Наглядову раду як орган незалежного управління нашого підприємства було сформовано вперше. Новій команді довелося з нуля запускати низку важливих процесів, зокрема пов’язаних із корпоратизацією", - зауважив він.

За його словами, до наглядової ради увійшли справді сильні незалежні члени, а скоординована та ефективна робота ради — це заслуга Олексія Кучера.

Болоховець підкреслив, що за рік наглядова під головуванням Олексія Кучера проявила себе як дійсно суб’єктний та незалежний орган, який не піддається тиску, та подякував за плідну співпрацю.

"Незалежні члени наглядової продовжують працювати, сподіваємося на максимально оперативне призначення в раду представників держави", - наголосив гендиректор ДП "Ліси України".

Раніше голова наглядової ради підприємства Олексій Кучер повідомляв, що рентабельність "Лісів України" у 2025 році зросла більш ніж удвічі, сягнувши майже 30%.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

ДП “Ліси України” за підсумками 2025 року продало деревини майже на 30 млрд грн. Рейтинг найбільших покупців очолила компанія “Цунамі”, яка єдина витратила на закупівлі понад 1 млрд грн.