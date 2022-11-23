Медведчука будут судить по заочной процедуре

Дано разрешение на осуществление специального судебного производства и специального досудебного расследования в отношении народного депутата Виктора Медведчука, переданного РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Уголовное преследование в Украине народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ, переданного представителям государства-агрессора как военнопленного в рамках обмена, продолжается и будет осуществляться по заочной процедуре – in absentia", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллегией судей Лычаковского районного суда Львова начато специальное судебное производство в отношении народного депутата Украины, который обвиняется в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 11 ч. 2 ст.28, ч. 3 ст.15, ч. 1 ст.438 УК Украины).

"Специальное судебное производство осуществляется при отсутствии обвиняемого (in absentia). Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения охраняемой законом тайны", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

В другом уголовном производстве, так называемом "угольном деле", по подозрению народного депутата в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), по ходатайству прокуроров судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

В прокураторе напомнили, что на имущество народного депутата и имущество связанных с ним лиц наложен арест.

Напомним, что Виктор Медведчук был передан России в рамках состоявшегося 21 сентября обмена.

В свою очередь, Служба безопасности Украины заверила, что до обмена Медведчук предоставил следствию достаточно информации для доказывания его вины, а сам обмен не препятствует судебному разбирательству дел против него и был проведен в соответствии с новым законом о порядке увольнения лиц, идущих на обмен.