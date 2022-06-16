Аграрії просять уряд та НБУ дозволити їм продавати валютну виручку за комерційним курсом

Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" та "Всеукраїнська аграрна рада" закликають дозволити сільгоспвиробникам продавати валютну виручку від експорту за курсом, який встановлюється комерційними банками України, а не за курсом Національного банку України.

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Про це йдеться у зверненні УКАБ та ВАР до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови НБУ Кирила Шевченка та міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Аграрії нагадують, що ще у перший день російського вторгнення 24 лютого НБУ встановив фіксований курс 29,25 гривні за долар та зобов'язав банки купувати валюту в експортерів за офіційним курсом.

"Водночас, комерційний курс за яким купують іноземну валюту в банках експортери та громадяни, сьогодні складає більше 36 гривень за долар. Таким чином аграрії після повернення в Україну валютної виручки автоматично втрачають близько 20% власного доходу", - нарікають у зверненні профільні об'єднання.

Натомість вони зазначають, що закупівля аграріями товарів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції здійснюється за цінами, які формуються постачальниками виходячи саме з реального ринкового курсу іноземної валюти, а не курсу НБУ. А це, в свою чергу, призводить до здороження вартості виробництва, при значних втратах доходу внаслідок блокади портів та курсових різниць.

Крім того, аграрії нагадують, що НБУ нещодавно підняв облікову ставку до 25%, що спричинило підняття кредитних ставок для аграріїв щонайменше на 10 пунктів відносно кредитів, залучених раніше.

"Таким чином, фактично більше 30% доходу втрачаються через фінансові регулювання, встановлені НБУ. І це без урахування катастрофічного зниження доходів через блокаду РФ морських портів України", - підкреслюють підписанти звернення.

Враховуючи наведене, аграрна спільнота закликала НБУ дозволити продаж валютної виручки саме за курсом комерційних банків, підкреслюючи, що "інакше аграрна галузь може бути найближчим часом повністю знищена не стільки військовим шляхом, скільки економічним руйнуванням".

Зазначимо при цьому, що про сам зафіксований курс гривні до долала у НБУ кажуть, що можуть скасувати відповідне рішення лише за певних умов, які мають скластися в українській економіці, і не ставлять для цього конкретних термінів.

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