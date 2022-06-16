Аграрии просят Кабмин и НБУ разрешить им продавать валютную выручку по коммерческому курсу

Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" и "Всеукраинский аграрный совет" призывают разрешить сельхозпроизводителям продавать валютную выручку от экспорта по курсу, устанавливаемому коммерческими банками Украины, а не по курсу Национального банка Украины.

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Об этом говорится в их обращении к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе НБУ Кириллу Шевченко и министру аграрной политики и продовольствия Николаю Сольскому.

Аграрии напоминают, что еще в первый день российского вторжения 24 февраля НБУ установил фиксированный курс 29,25 гривни за доллар и обязал банки покупать валюту у экспортеров по официальному курсу.

"В то же время коммерческий курс, по которому покупают иностранную валюту в банках экспортеры и граждане, сегодня составляет более 36 гривен за доллар. Таким образом, аграрии по возвращении в Украину валютной выручки автоматически теряют около 20% собственного дохода", - сетуют в обращении профильные объединения.

В то же время они отмечают, что закупка аграриями товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции, осуществляется по ценам, которые формируются поставщиками исходя именно из реального рыночного курса иностранной валюты, а не курса НБУ. А это, в свою очередь, приводит к удорожанию стоимости производства, при значительных потерях дохода в результате блокады портов и курсовых разниц.

Кроме того, аграрии напоминают, что НБУ недавно поднял учетную ставку до 25%, что повлекло за собой повышение кредитных ставок для аграриев по меньшей мере на 10 пунктов относительно кредитов, привлеченных ранее.

"Таким образом, фактически более 30% дохода теряются из-за финансовых регулировок, установленных НБУ. И это без учета катастрофического снижения доходов из-за блокады РФ морских портов Украины", - подчеркивают подписанты обращения.

Учитывая приведенное, аграрное сообщество призвало НБУ разрешить продажу валютной выручки именно по курсу коммерческих банков, подчеркивая, что "иначе аграрная отрасль может быть в ближайшее время полностью уничтожена не столько военным путем, сколько экономическим разрушением".

Отметим при этом, что о самом зафиксированном курсе гривни к доллару в НБУ говорят, что могут отменить соответствующее решение только при определенных условиях, которые должны сложиться в украинской экономике, и не ставят для этого конкретных сроков.

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