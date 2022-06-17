В ЕС запустили платформу для оптимизации экспорта украинского зерна

Европейская комиссия совместно с V_labs и Rail Cargo Group запустила торговую платформу для зерна "Зерновые пути" – Grainlane, которая будет способствовать оптимизации экспорта зерна из Украины в государства-члены ЕС.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики Украины.

Платформа предназначена для продажи и покупки сельскохозяйственных товаров, объединяя и укрепления контактов между представителями европейской логистики и украинскими трейдерами и фермерами на международном уровне.

Особенностью платформы является то, что на ней одновременно будут размещены и торговые, и транспортные запросы, облегчающие процесс организации экспортных поставок.

Представители европейской логистики смогут решать организационные вопросы с украинскими партнерами. Последние смогут в нескольких кликах найти партнеров для экспорта своей продукции, а также новые логистические решения.

Это особенно актуально для экспорта зерна из Украины наземным транспортом, поскольку будут формироваться новые деловые отношения и цепочки поставок.

Такой механизм должен ускорить процесс согласования возможностей спроса и предложения. При этом гарантируется полная прозрачность спроса и предложения и оптимальная логистика для продукции.

Платформа доступна по ссылке на английском и немецком языках.

Если платформа Grainlane будет широко востребована среди представителей украинских трейдеров и фермеров, к ней будут добавлены дополнительные функции, такие как спецификация пересечения границы или база данных спроса на логистику на короткий срок.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для транспортировки зерна в речные порты Дуная единственным доступным путем через село Паланка в Молдове.