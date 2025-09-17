В Польше аренда жилья вдвое дороже, чем в Украине: какое жилье ищут украинцы и поляки

В сравнении с Польшей украинский рынок жилья более доступен. В больших городах Украины предложение аренды стартует от $400-500, в то же время в Польше аналогичные квартиры будут стоить $800 и больше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику OLX Недвижимость.

Эксперты сравнили стоимость аренды в пяти крупных городах Украины (Киев, Львов, Днепр, Одесса, Харьков) и Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Познань и Вроцлав). Рассматривали спрос и предложение на 1, 2 и 3-х комнатные квартиры.

В Украине стоимость аренды в 2025 году увеличилась по сравнению с предыдущими годами. Средняя стоимость однокомнатной квартиры стоит $300 в месяц, двухкомнатной – $420, трехкомнатной – $630.

В сравнении с 2024 годом стоимость аренды в Украине выросла на 15-25%, в Польше цены выросли на 5-10%. В то же время аренда в Польше в среднем на 80-100% дороже украинской в долларовом эквиваленте.

Однокомнатные квартиры

Наибольшая стоимость аренды – во Львове, она составляет $432 . Чуть меньшая стоимость аренды - в Киеве $408, в Днепре и Одессе - $260-280, самым дешевым оказался Харьков - $108.

В Польше средняя цена значительно выше – $605. В Варшаве стоимость однокомнатной составляет $689, в Гданьске — $635, тогда как в Кракове, Познани и Вроцлаве можно арендовать жилье от $510 до $590.

Двухкомнатные квартиры

Самые дорогие двухкомнатные – в Киеве, $720. Во Львове несколько дешевле – $501. Приблизительно одинаковый уровень цен в Днепре и Одессе - $360-370, а самая низкая стоимость аренды в Харькове - $168.

В Польше медианная цена на двухкомнатные составляет $780: в Варшаве $891, в Гданьске — $797, а в Кракове, Познани и Вроцлаве — от $680 до $780.

Трехкомнатные квартиры

Самая высокая цена на такое жилье в Киеве – $1303, во Львове гораздо дешевле – $648. В Одессе и Днепре стоимость колеблется около $450–500, в Харькове — $240.

В Польше аренда трехкомнатной стоит около $970. В Варшаве цена составляет $1161, в Гданьске — $999, в Кракове, Познани и Вроцлаве — $810–950.

Баланс спроса и предложения

В августе 2025 года в Украине зафиксировано падение предложений аренды в крупнейших городах на 8%. В Харькове количество квартир для аренды уменьшилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

В Польше, наоборот, наблюдается рост предложения на 1,5%.

Спрос уменьшился в обеих странах: в Украине – на 11%, в Польше – на 15%. В Украине 59% приходится на однокомнатные квартиры, в Польше охотнее всего арендуют двухкомнатные - 50%.

Напомним, аренда квартир в Украине подорожала в некоторых регионах на 55%.