У Польщі оренда житла вдвічі дорожча, ніж в Україні: яке житло шукають українці та поляки

Порівняно з Польщею в Україні ринок житла більш доступний. У великих містах України пропозиція оренди стартує від $400-500, водночас у Польщі аналогічне помешкання буде коштувати $800 і більше.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.

Експерти порівняли вартість оренди у п`яти великих містах України (Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків) та Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Познань та Вроцлав). Розглядали попит та пропозицію на 1, 2 та 3-кімнатні квартири.

В Україні вартість оренди у 2025 році зросла порівняно з попередніми роками. Середня вартість однокімнатної квартири коштує $300 за місяць, двокімнатної - $420, трикімнатної - $630.

Порівняно з 2024 роком вартість оренди в Україні зросла на 15-25%, в Польщі ціни зросли на 5-10%. Водночас оренда в Польщі в середньому на 80-100% дорожча за українську в доларовому еквіваленті.

Однокімнатні квартири

Найбільша вартість оренди - у Львові, вона складає $432. Трохи менша вартість оренди - у Києві $408, у Дніпрі та Одесі - $260–280, найдешевшим є Харків - $108.

У Польщі середня ціна значно вища - $605. У Варшаві вартість однокімнатної сягає $689, у Гданську — $635, тоді як у Кракові, Познані та Вроцлаві можна орендувати житло від $510 до $590.

Двокімнатні квартири

Найдорожчі двокімнатні - у Києві, $720. У Львові дещо дешевші - $501. Приблизно однаковий рівень цін у Дніпрі та Одесі - $360–370, а найнижча вартість оренди в Харкові — $168.

У Польщі медіанна ціна на двокімнатні сягає $780: у Варшаві $891, у Гданську — $797, а у Кракові, Познані та Вроцлаві — від $680 до $780.

Трикімнатні квартири

Найвища ціна на таке житло у Києві - $1303, у Львові набагато дешевше - $648. В Одесі та Дніпрі вартість коливається в межах $450–500, у Харкові — $240.

У Польщі оренда трикімнатної коштує в межах $970. У Варшаві ціна сягає $1161, у Гданську — $999, у Кракові, Познані та Вроцлаві — $810–950.

Баланс попиту та пропозиції

У серпні 2025 року в Україні зафіксоване падіння пропозицій оренди у найбільших містах на на 8%. У Харкові кількість квартир для оренди зменшилась майже вдвічі порівняно з минулим роком.

У Польщі навпаки спостерігається зростання пропозиції на 1,5%.

Попит зменшився в обох країнах: в Україні - на 11%, в Польщі - на 15%. В Україні 59% припадає на однокімнатні квартири, у Польщі найохочіше орендують двокімнатні - 50%.

Нагадаємо, оренда квартир в Україні подорожчала подекуди на 55%.