США вперше проголосували проти резолюції МАГАТЕ, що засуджує атаки на енергосистему України

Вперше США виступили проти резолюції, ухваленою Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яка попереджає про те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України загрожують ядерній безпеці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Рада керівників МАГАТЕ складається з 35 держав. За проголосували 20. Серед них Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Південно-Африканська Республіка та Аргентина.10 утрималися, включаючи таки країни як Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія. 

У голосування проти резолюції США доєдналися до Росії, Китаю та Нігеру. Загалом було подано чотири голоси проти.

Це вже сьома така резолюція, ухвалена з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але вперше Сполучені Штати виступили проти неї.

Вашингтон заявив, що поділяє занепокоєння з приводу ризиків для ядерних установок України, але виступає проти того, що він назвав "непотрібною резолюцією", яка не допоможе досягти миру між Україною та Росією.

Формулювання резолюції було не таким сильним, як у попередніх. У тексті, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що рада директорів знову наголошує, що атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України для зовнішнього енергопостачання атомних електростанцій, зокрема Запорізької атомної електростанції, становлять пряму загрозу ядерній безпеці.

Раніше США утрималися під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН у лютому, в річницю вторгнення РФ, коли була прийнята резолюція на підтримку України, її міжнародних кордонів та висловлення занепокоєння щодо посилення російських атак на цивільне населення та критичну енергетичну інфраструктуру.

Ця резолюція була прийнята 107 голосами "за", 12 "проти" та 51 утриманням.

Сполучені Штати тоді заявили, що резолюція Генеральної Асамблеї містить формулювання, які можуть відволікти увагу від поточних переговорів, спрямованих на припинення конфлікту.

 Раніше Україна пропонувала внести зміни до статуту МАГАТЕ через дії Росії, які загрожують ядерній безпеці.

Автор:
Світлана Манько