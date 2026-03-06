Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США впервые проголосовали против резолюции МАГАТЭ, осуждающей атаки на энергосистему Украины

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию. Фото: facebook.com/magateorg

Впервые США выступили против резолюции, принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), предупреждающей о том, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают ядерной безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Совет управляющих МАГАТЭ состоит из 35 государств. За проголосовали 20. Среди них Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южно-Африканская Республика и Аргентина.10 воздержались, включая страны как Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

В голосовании против резолюции США присоединились к России, Китаю и Нигеру. В общей сложности было подано четыре голоса против.

Это уже седьмая резолюция, принятая с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но впервые Соединенные Штаты выступили против нее.

Вашингтон заявил, что разделяет обеспокоенность рисками для ядерных установок Украины, но выступает против того, что он назвал "ненужной резолюцией", которая не поможет достичь мира между Украиной и Россией.

Формулировка резолюции была не такой сильной, как у предыдущих. В тексте, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что совет директоров вновь подчеркивает, что атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру Украины для внешнего энергоснабжения атомных электростанций, в частности, Запорожской атомной электростанции, представляют прямую угрозу ядерной безопасности.

Ранее США воздержались во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН в феврале, в годовщину вторжения РФ, когда была принята резолюция в поддержку Украины, ее международных границ и выражение обеспокоенности усилением российских атак на гражданское население и критической энергетической инфраструктурой.

Эта резолюция была принята 107 голосами "за", 12 "против" и 51 содержанием.

Соединенные Штаты заявили, что резолюция Генеральной Ассамблеи содержит формулировки, которые могут отвлечь внимание от текущих переговоров, направленных на прекращение конфликта.

Ранее Украина предлагала внести изменения в устав МАГАТЭ из-за действий России, угрожающих ядерной безопасности.

Автор:
Светлана Манько