США впервые проголосовали против резолюции МАГАТЭ, осуждающей атаки на энергосистему Украины

Впервые США выступили против резолюции, принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), предупреждающей о том, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают ядерной безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Совет управляющих МАГАТЭ состоит из 35 государств. За проголосовали 20. Среди них Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южно-Африканская Республика и Аргентина.10 воздержались, включая страны как Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

В голосовании против резолюции США присоединились к России, Китаю и Нигеру. В общей сложности было подано четыре голоса против.

Это уже седьмая резолюция, принятая с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но впервые Соединенные Штаты выступили против нее.

Вашингтон заявил, что разделяет обеспокоенность рисками для ядерных установок Украины, но выступает против того, что он назвал "ненужной резолюцией", которая не поможет достичь мира между Украиной и Россией.

Формулировка резолюции была не такой сильной, как у предыдущих. В тексте, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что совет директоров вновь подчеркивает, что атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру Украины для внешнего энергоснабжения атомных электростанций, в частности, Запорожской атомной электростанции, представляют прямую угрозу ядерной безопасности.

Ранее США воздержались во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН в феврале, в годовщину вторжения РФ, когда была принята резолюция в поддержку Украины, ее международных границ и выражение обеспокоенности усилением российских атак на гражданское население и критической энергетической инфраструктурой.

Эта резолюция была принята 107 голосами "за", 12 "против" и 51 содержанием.

Соединенные Штаты заявили, что резолюция Генеральной Ассамблеи содержит формулировки, которые могут отвлечь внимание от текущих переговоров, направленных на прекращение конфликта.

Ранее Украина предлагала внести изменения в устав МАГАТЭ из-за действий России, угрожающих ядерной безопасности.