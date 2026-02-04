Запланована подія 2

Украина инициировала изменения в устав МАГАТЭ из-за действий России: что предлагает

Андрей Сибига
Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предлагает внести изменения в устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий России, угрожающих ядерной безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом он   написал   на своей странице в соцсети Х.

По его словам, в настоящее время у МАГАТЭ нет четких правил, которые будут ограничивать права государства, которое намеренно создает риски для безопасного использования ядерной энергетики.

"Устав не предусматривает мер реагирования в случаях, когда государство намеренно подрывает условия для безопасного и надежного использования ядерной энергии, но в то же время продолжает осуществлять все управленческие права в пределах МАГАТЭ", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина предлагает ввести четкий механизм, который позволит в таких случаях временно отстранять государство от принятия решений в МАГАТЭ.

В этой связи Сибига дал поручение направить соответствующие предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов.

"Речь идет не о политике, а о доверии, безопасности и справедливости", - подытожил глава МИД.

Ранее министр энергетики Денис Шмигаль призвал МАГАТЭ к полной международной изоляции России, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.

Несмотря на сложные условия безопасности Агентство продолжает инспекции на украинских энергетических объектах.

Также Украина предупреждала МАГАТЭ о подготовке России к массированной атаке на объекты и сети, обеспечивающие работу атомных электростанций.

