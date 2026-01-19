Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что РФ готовит массированную атаку на сети АЭС

Министр энергетики Украины Денис Шмигаль провел стратегический разговор с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Главной темой стала подготовка России к новой массированной атаке на украинскую энергосистему, в частности, на объекты и сети, обеспечивающие работу атомных электростанций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, стороны договорились в ближайшее время совместно заслушать руководителей АЭС и руководителей миссий МАГАТЭ, работающих на объектах.

Также обсудили необходимость организации внеочередной встречи совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему.

Рафаэль Гросси подтвердил, что Агентство уже разрабатывает специальную методологию и готовит отчет о влиянии российских атак на стабильность ядерных объектов.

"Дальнейшее присутствие миссий МАГАТЭ на украинских энергообъектах имеет для нас стратегическое значение. МАГАТЭ готовит новую миссию экспертов Агентства на украинских АЭС, в частности на Запорожской, и подстанциях, работа которых влияет на функционирование ядерных объектов. Благодарен за это решение", - подчеркнул Шмидта.

Глава Минэнерго добавил, что перемещение миссий МАГАТЭ во временно оккупированные регионы через территорию России недопустимо.

В завершение встречи стороны договорились о координации действий по финансированию критических потребностей украинского энергосектора.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что получило согласие Украины и России на локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что это позволит начать восстановление последней резервной линии электропередачи 330 кВ, поврежденной 2 января.