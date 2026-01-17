МАГАТЭ договорилось о локальном прекращении огня на Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило, что получило согласие Украины и России на локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что это позволит начать восстановление последней резервной линии электропередачи 330 кВ, поврежденной 2 января.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МАГАТЭ.

Из-за ее отключения самая большая АЭС Европы оставалась зависимой от единой магистральной линии 750 кВ.

Команда МАГАТЭ отправилась на место из Вены, чтобы наблюдать за ремонтными работами. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает сотрудничать с обеими сторонами для предотвращения ядерной аварии и обеспечения безопасности на ЗАЭС. Это уже четвертое временное прекращение огня, о котором удалось договориться.

Технические команды станции подготовились к зимним условиям: контроль температуры, защита от замерзания воды в скважинах, работа насосов на шести остановленных реакторах и готовность аварийных дизельных генераторов. Льда на объекте пока не наблюдается.

Аналогичные проблемы зафиксированы и других АЭС Украины. На Чернобыльской АЭС на прошлой неделе из-за повреждения подстанции военными была отключена одна линия электропередач, хотя площадка продолжала получать электроэнергию из других источников. На Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС команды МАГАТЭ сообщали о многочисленных тревогах и наблюдениях военных самолетов вблизи объектов.

Гросси подчеркнул, что ухудшение состояния энергосистемы Украины из-за военных действий имеет прямое влияние на ядерную безопасность. МАГАТЭ планирует еще одну экспертную миссию для оценки ключевых подстанций, обеспечивающих электроснабжение систем охлаждения реакторов и других критически важных функций.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские террористы и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.