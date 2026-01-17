МАГАТЕ домовилося про локальне припинення вогню на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ повідомило, що отримало згоду України та Росії на локальне припинення вогню у районі Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що це дозволить розпочати відновлення останньої резервної лінії електропередач 330 кВ, пошкодженої 2 січня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МАГАТЕ.

Через її відключення найбільша АЕС Європи залишалася залежною від єдиної магістральної лінії 750 кВ.

Команда МАГАТЕ вирушила на місце з Відня, щоб спостерігати за ремонтними роботами. Гроссі підкреслив, що МАГАТЕ продовжує співпрацювати з обома сторонами для запобігання ядерній аварії та забезпечення безпеки на ЗАЕС. Це вже четверте тимчасове припинення вогню, про яке вдалося домовитися.

Технічні команди станції підготувалися до зимових умов: контроль температури, захист від замерзання води в свердловинах, робота насосів на шести зупинених реакторах та готовність аварійних дизельних генераторів. Льоду на об’єкті наразі не спостерігається.

Аналогічні проблеми зафіксовані і на інших АЕС України. На Чорнобильській АЕС минулого тижня через пошкодження підстанції військовими було відключено одну лінію електропередач, хоча майданчик продовжував отримувати електроенергію з інших джерел. На Південно-Українській та Хмельницькій АЕС команди МАГАТЕ повідомляли про численні тривоги та спостереження військових літаків поблизу об’єктів.

Гроссі наголосив, що погіршення стану енергосистеми України через військові дії має прямий вплив на ядерну безпеку. МАГАТЕ планує ще одну експертну місію для оцінки ключових підстанцій, що забезпечують електропостачання систем охолодження реакторів та інших критично важливих функцій.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські терористи й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.