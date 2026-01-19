Україна проінформувала МАГАТЕ про те, що РФ готує масовану атаку на мережі АЕС

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів стратегічну розмову з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Головною темою стала підготовка Росії до нової масованої атаки на українську енергосистему, зокрема на об’єкти та мережі, що забезпечують роботу атомних електростанцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами сторони домовилися найближчим часом спільно заслухати керівників АЕС та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на обʼєктах.

Також обговорили необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему.

Рафаель Гроссі підтвердив, що Агентство вже розробляє спеціальну методологію та готує звіт щодо впливу російських атак на стабільність ядерних об’єктів.

"Подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах має для нас стратегічне значення. МАГАТЕ готує нову місію експертів Агентства на українських АЕС, зокрема на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об’єктів. Вдячний за це рішення", - наголосив Шмигаль.

Голова Міненерго додав, що переміщення місій МАГАТЕ до тимчасово окупованих регіонів через територію Росії є неприпустимим.

На завершення зустрічі сторони домовилися про координацію дій для фінансування критичних потреб українського енергосектору.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що отримало згоду України та Росії на локальне припинення вогню у районі Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що це дозволить розпочати відновлення останньої резервної лінії електропередач 330 кВ, пошкодженої 2 січня.