Украина призывает МАГАТЭ к санкциям и полной международной изоляции России

Действия России в ядерной сфере имеют признаки ядерного терроризма. / Денис Шмигаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) к полной международной изоляции России, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

Об этом он заявил во время встречи с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в рамках которого были заслушаны доклады руководителей украинских атомных электростанций и руководителей миссий МАГАТЭ, работающих на них.

Шмигаль напомнил, что проходит три года с начала работы первой миссии МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС, и, несмотря на сложные условия безопасности, Агентство продолжает инспекции на украинских энергетических объектах. В ближайшее время в Украине ожидают восьмую миссию МАГАТЭ.

По его словам, миссии МАГАТЭ играют ключевую роль в донесении до международного сообщества объективной информации о ситуации в украинской энергетике. В то же время, атаки России на энергосистему, критические подстанции, а также транзит беспилотников и ракет вблизи атомных станций свидетельствуют о признаках ядерного терроризма в понимании международных конвенций.

Шмигаль призвал МАГАТЭ воспользоваться своими полномочиями в соответствии со статьей III.A.6 Устава Агентства и обеспечить соблюдение Семи столбов ядерной безопасности, которые, по его словам, Россия системно нарушает.

Он также сообщил, что в конце января состоится очередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, созванное по запросу Украины. На этом заседании Агентство, по словам Шмыгаля, должно поднять вопрос полной международной изоляции России и приостановления ее прав как государства-члена.

Кроме того, Украина призвала МАГАТЭ проинформировать Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН о нарушении Россией норм ядерной и радиационной безопасности и инициировать применение соответствующих международных санкций.

Шмигаль поблагодарил команду МАГАТЭ за системную работу и выразил уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве и лидерской роли Агентства в обеспечении глобальной ядерной безопасности.

Отметим, несколько дней назад МАГАТЭ сообщило о повторном подключении резервной линии "Ферросплавная-1" к оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Автор:
Татьяна Гойденко