Україна закликає МАГАТЕ до санкцій і повної міжнародної ізоляції Росії

Міністр енергетики Денис Шмигаль закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) до повної міжнародної ізоляції Росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Шмигаля.

Про це він заявив під час зустрічі з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, у межах якої були заслухані доповіді керівників українських атомних електростанцій та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на них.

Шмигаль нагадав, що минає три роки з початку роботи першої місії МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС, і попри складні безпекові умови Агентство продовжує інспекції на українських енергетичних об’єктах. Найближчим часом в Україні очікують на восьму місію МАГАТЕ.

За його словами, місії МАГАТЕ відіграють ключову роль у донесенні до міжнародної спільноти об’єктивної інформації про ситуацію в українській енергетиці. Водночас атаки Росії на енергосистему, критичні підстанції, а також транзит безпілотників і ракет поблизу атомних станцій свідчать про ознаки ядерного тероризму у розумінні міжнародних конвенцій.

Шмигаль закликав МАГАТЕ скористатися своїми повноваженнями відповідно до статті III.A.6 Статуту Агентства та забезпечити дотримання Семи стовпів ядерної безпеки, які, за його словами, Росія системно порушує.

Він також повідомив, що наприкінці січня відбудеться чергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ, скликане на запит України. На цьому засіданні Агентство, за словами Шмигаля, має порушити питання повної міжнародної ізоляції Росії та призупинення її прав як держави-члена.

Окрім цього, Україна закликала МАГАТЕ поінформувати Раду Безпеки ООН і Генеральну Асамблею ООН про порушення Росією норм ядерної та радіаційної безпеки та ініціювати застосування відповідних міжнародних санкцій.

Шмигаль подякував команді МАГАТЕ за системну роботу та висловив упевненість у подальшій тісній співпраці й лідерській ролі Агентства у забезпеченні глобальної ядерної безпеки.

Зауважимо, кілька днів тому МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії "Феросплавна-1" до окупованої Запорізької атомної електростанції.