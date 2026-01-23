Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Готівковий курс:

USD

43,40

43,31

EUR

50,95

50,79

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна закликає МАГАТЕ до санкцій і повної міжнародної ізоляції Росії

Дії Росії в ядерній сфері мають ознаки ядерного тероризму
Дії Росії в ядерній сфері мають ознаки ядерного тероризму / Денис Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) до повної міжнародної ізоляції Росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Шмигаля.

Про це він заявив під час зустрічі з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, у межах якої були заслухані доповіді керівників українських атомних електростанцій та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на них.

Шмигаль нагадав, що минає три роки з початку роботи першої місії МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС, і попри складні безпекові умови Агентство продовжує інспекції на українських енергетичних об’єктах. Найближчим часом в Україні очікують на восьму місію МАГАТЕ.

За його словами, місії МАГАТЕ відіграють ключову роль у донесенні до міжнародної спільноти об’єктивної інформації про ситуацію в українській енергетиці. Водночас атаки Росії на енергосистему, критичні підстанції, а також транзит безпілотників і ракет поблизу атомних станцій свідчать про ознаки ядерного тероризму у розумінні міжнародних конвенцій.

Шмигаль закликав МАГАТЕ скористатися своїми повноваженнями відповідно до статті III.A.6 Статуту Агентства та забезпечити дотримання Семи стовпів ядерної безпеки, які, за його словами, Росія системно порушує.

Він також повідомив, що наприкінці січня відбудеться чергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ, скликане на запит України. На цьому засіданні Агентство, за словами Шмигаля, має порушити питання повної міжнародної ізоляції Росії та призупинення її прав як держави-члена.

Окрім цього, Україна закликала МАГАТЕ поінформувати Раду Безпеки ООН і Генеральну Асамблею ООН про порушення Росією норм ядерної та радіаційної безпеки та ініціювати застосування відповідних міжнародних санкцій.

Шмигаль подякував команді МАГАТЕ за системну роботу та висловив упевненість у подальшій тісній співпраці й лідерській ролі Агентства у забезпеченні глобальної ядерної безпеки.

Зауважимо, кілька днів тому МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії "Феросплавна-1" до окупованої Запорізької атомної електростанції.

Автор:
Тетяна Гойденко