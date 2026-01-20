Запланована подія 2

Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє енергопостачання після російського обстрілу – МАГАТЕ

Чорнобильська АЕС
Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання / Вікіпедія

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що все зовнішнє енергопостачання Чорнобильської атомної електростанції перервано через сьогоднішній обстріл.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ у соцмережі Х.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що сьогодні, 20 січня, кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності.

Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

"МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку", – додав Гроссі.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури 20 січня знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині. 

Зауважимо, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Автор:
Світлана Манько